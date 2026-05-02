春夏登山活動增加 桃園巴陵分隊實境操演強化斜坡地形救援

春夏登山活動逐漸增加，山域事故風險也隨之提升，為提升消防人員於山域事故的應變能力與實務操作經驗，桃園市消防局第四大隊巴陵分隊今日於角板山公園辦理山域救援訓練。角板山地區多為斜坡地形，地勢起伏明顯，適合作為模擬各類山域事故情境，因此選定該地作為本次訓練場域。

巴陵分隊指出，本次訓練針對山域環境中常見的迷途、墜落、受困及突發OHCA等情境模擬操作。在無人機操作課程中，學習如何運用空拍設備進行高空搜索、地形判讀及目標定位，有效提升搜索效率；於登山技巧與定位訓練方面，則強化對地圖判讀、座標定位及InReach設備通訊回報之熟練度，以因應山區通訊不良之挑戰。

在山域救護訓練中，特別針對OHCA情境演練，模擬傷病患於偏遠山區突發失去生命徵象之狀況，須在地形受限、搬運困難及通訊不穩等條件下，迅速完成評估、CPR操作、AED使用及後續搬運決策，強化第一時間處置能力，爭取黃金救援時間。

此外，在繩索救援（RPM）及SKED捲式擔架操作訓練中，實地進行系統架設與應用演練，模擬斜坡地形的救援情境。透過繩索系統結合SKED擔架進行患者固定、包覆、防護及垂降搬運，有效提升傷患於複雜地形中的安全性與穩定性，兼顧救援效率與風險控管。整體訓練內容緊扣實戰需求，全面提升面對複雜山域環境的應變能力。

巴陵分隊呼籲，民眾從事登山活動前，應妥善規畫行程，攜帶必要通訊與定位裝備，並審慎評估自身能力隨時注意自身安全，做好準備再出發，才能平安回家。

為提升消防人員於山域事故的應變能力與實務操作經驗，桃園市消防局第四大隊巴陵分隊今日於角板山公園辦理山域救援訓練。圖／桃園市消防局第四大隊提供