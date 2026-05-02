快訊

房產留給孝順孩子！能寫遺囑要求其他人拋棄繼承？律師：忽略這點白忙一場

日軍徵召！台男二戰赴海南島失蹤84年… 弟聲請宣告死亡准了

苦苓列10國家「不宜獨旅」清單 點名1地：錢藏再貼身也沒用

聽新聞
0:00 / 0:00

春夏登山活動增加 桃園巴陵分隊實境操演強化斜坡地形救援

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
巴陵分隊指出，本次訓練針對山域環境中常見的迷途、墜落、受困及突發OHCA等情境模擬操作。圖／桃園市消防局第四大隊提供
巴陵分隊指出，本次訓練針對山域環境中常見的迷途、墜落、受困及突發OHCA等情境模擬操作。圖／桃園市消防局第四大隊提供

春夏登山活動逐漸增加，山域事故風險也隨之提升，為提升消防人員於山域事故的應變能力與實務操作經驗，桃園市消防局第四大隊巴陵分隊今日於角板山公園辦理山域救援訓練。角板山地區多為斜坡地形，地勢起伏明顯，適合作為模擬各類山域事故情境，因此選定該地作為本次訓練場域。

巴陵分隊指出，本次訓練針對山域環境中常見的迷途、墜落、受困及突發OHCA等情境模擬操作。在無人機操作課程中，學習如何運用空拍設備進行高空搜索、地形判讀及目標定位，有效提升搜索效率；於登山技巧與定位訓練方面，則強化對地圖判讀、座標定位及InReach設備通訊回報之熟練度，以因應山區通訊不良之挑戰。

在山域救護訓練中，特別針對OHCA情境演練，模擬傷病患於偏遠山區突發失去生命徵象之狀況，須在地形受限、搬運困難及通訊不穩等條件下，迅速完成評估、CPR操作、AED使用及後續搬運決策，強化第一時間處置能力，爭取黃金救援時間。

此外，在繩索救援（RPM）及SKED捲式擔架操作訓練中，實地進行系統架設與應用演練，模擬斜坡地形的救援情境。透過繩索系統結合SKED擔架進行患者固定、包覆、防護及垂降搬運，有效提升傷患於複雜地形中的安全性與穩定性，兼顧救援效率與風險控管。整體訓練內容緊扣實戰需求，全面提升面對複雜山域環境的應變能力。

巴陵分隊呼籲，民眾從事登山活動前，應妥善規畫行程，攜帶必要通訊與定位裝備，並審慎評估自身能力隨時注意自身安全，做好準備再出發，才能平安回家。

為提升消防人員於山域事故的應變能力與實務操作經驗，桃園市消防局第四大隊巴陵分隊今日於角板山公園辦理山域救援訓練。圖／桃園市消防局第四大隊提供
為提升消防人員於山域事故的應變能力與實務操作經驗，桃園市消防局第四大隊巴陵分隊今日於角板山公園辦理山域救援訓練。圖／桃園市消防局第四大隊提供

巴陵分隊指出，本次訓練針對山域環境中常見的迷途、墜落、受困及突發OHCA等情境模擬操作。圖／桃園市消防局第四大隊提供
巴陵分隊指出，本次訓練針對山域環境中常見的迷途、墜落、受困及突發OHCA等情境模擬操作。圖／桃園市消防局第四大隊提供

桃園

延伸閱讀

登山客墜崖卡樹枝命懸200公尺高空 救援演練秒變實戰成功救人

空勤總隊5年重大任務救難占5成 籲民眾珍惜資源

日本陸上總隊演習首聚焦鄰近台灣島嶼 將與美陸戰隊聯訓

好讀周報／親水防護罩：看懂黃色警告牌、勿單獨下水 「岸上救生」保命機會高

相關新聞

杜鵑花季三人同行也擋不住 高乘載失守合歡山塞成停車場

五一勞動節連假第2天，合歡山杜鵑花季吸引大量遊客上山，台14甲線武嶺至合歡山莊路段清晨即湧現車潮，部分路段幾近停滯。違規停車壓縮路幅，會車困難，警方與公路單位同步加強管制，呼籲民眾分流上山。

桃園垃圾費隨袋徵收推進牛步 別讓進步政策被民意綁架

桃園市今年起先在市場、學校與機關推行垃圾費隨袋徵收，儘管已有每日垃圾減量二成五的不錯成果，但擴及家戶迄今仍無時間表，民眾無所適從，也惹來搶錢、圖利廠商等無稽之言。桃園離首都圈最近，隨袋徵收腳步卻落後雙

春夏登山活動增加 桃園巴陵分隊實境操演強化斜坡地形救援

春夏登山活動逐漸增加，山域事故風險也隨之提升，為提升消防人員於山域事故的應變能力與實務操作經驗，桃園市消防局第四大隊巴陵分隊今日於角板山公園辦理山域救援訓練。角板山地區多為斜坡地形，地勢起伏明顯，適合

桃園又多一處免費放電好去處 躺著玩超Chill

桃園市蘆竹區五酒桶山假日健行人潮眾多，但缺乏休憩空間，市府投入2千萬元，以「森林冒險」為主題，打造自然挑戰與親子共融的遊戲場，今天啟用，時節正值桐花盛開，即日起至5月底，每周末都有接駁車自機捷A10站

竹縣長盃龍舟賽6月19日登場 即日起報名完賽拿2000

新竹縣2026縣長盃龍舟競賽將於6月19日在新豐鄉池和宮前池和湖熱鬧開划，縣府說，活動即日起至5月18日開放線上報名，今年加碼祭出完賽獎金2000元，邀請機關學校、企業團體、社團隊伍及熱愛水上運動的民

苗栗網紅餐廳遭檢舉不當對待犬隻 縣府開罰7.5萬並跨縣市追蹤管理

苗栗縣西湖鄉一家網紅餐廳遭民眾檢舉有不當對待犬隻情形，苗栗縣動物保護防疫所月前會同警方前往現場稽查，經查影像內容屬實，已依動物保護法裁處最高7萬5000元罰鍰，並啟動後續跨縣市追蹤管理機制。 縣府表示

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。