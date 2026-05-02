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杜鵑花季三人同行也擋不住 高乘載失守合歡山塞成停車場

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
五一連假第二天，大批車輛湧上合歡山，車輛路邊違停，讓合歡山公路嚴重塞車。圖／翻攝臉書合歡山系(台14、台8、台7甲)路況氣候雪況星況分享
五一連假第二天，大批車輛湧上合歡山，車輛路邊違停，讓合歡山公路嚴重塞車。圖／翻攝臉書合歡山系(台14、台8、台7甲)路況氣候雪況星況分享

五一勞動節連假第2天，合歡山杜鵑花季吸引大量遊客上山，台14甲線武嶺至合歡山莊路段清晨即湧現車潮，部分路段幾近停滯。違規停車壓縮路幅，會車困難，警方與公路單位同步加強管制，呼籲民眾分流上山。

公路局指出，目前玉山杜鵑進入盛開期，主峰與東峰步道沿線花況佳，帶動賞花人潮。配合連假，台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺路段於每日6時至11時實施高乘載管制，小客車須3人以上方可通行。但警方觀測，今晨6時一到，翠峰管制點前即排隊等候，顯示車流仍超出道路負荷。

今天清晨起，台14甲線武嶺至合歡山莊路段車流暴增，不少路段因違規停車壓縮路幅，造成雙向車輛難以通行，整條山路宛如「全台最高停車場」。有網友在社群貼出畫面，轎車交錯僅容一車通過，直呼「上山看花變看車頭燈」。

仁愛警分局表示，已針對違規停車加強取締，對影響通行車輛將拖吊或強制移置，並視現場狀況機動啟動流量管制。翠峰派出所所長謝木渝指出，連假與花季重疊，人車明顯增加，請駕駛配合管制措施，避免插隊、違規停車或危險超車。

公路局提醒，高乘載時段結束後，車潮仍可能持續湧入，預估午後才會逐步紓解。山區天候多變且停車困難，建議民眾改搭接駁或利用「幸福公路APP」查詢即時路況，並儘量避開尖峰時段，以提升行車安全與賞花品質。

高山杜鵑花盛開加上連假，合歡山武嶺清晨就湧現大批車潮。圖／仁愛警分局提供
高山杜鵑花盛開加上連假，合歡山武嶺清晨就湧現大批車潮。圖／仁愛警分局提供

警方今天清晨在武嶺加強車流管制和違規取締。圖／仁愛警分局提供
警方今天清晨在武嶺加強車流管制和違規取締。圖／仁愛警分局提供

玉山 武嶺 杜鵑花 高乘載

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