桃園又多一處免費放電好去處 躺著玩超Chill

桃園市蘆竹區五酒桶山假日健行人潮眾多，但缺乏休憩空間，市府投入2千萬元，以「森林冒險」為主題，打造自然挑戰與親子共融的遊戲場，今天啟用，時節正值桐花盛開，即日起至5月底，每周末都有接駁車自機捷A10站至五酒桶山往返。

五酒桶山新建遊憩空間位於擎天大草原旁，施作面積約1000平方公尺，採「環境優先」低密度、低衝擊方式開發，確保基地保水與排水效果。此外，全區照明採用中色溫的太陽能LED燈具，不僅節省維運經費，也減少光害，保護夜間生態平衡。

工務局表示，遊樂場的遊具分中高年齡層與低年齡層，有充滿刺激感的林間穿梭空廊、山林爬網與攀岩牆，也有幫助幼童感官發展的酒桶造型木鼓、親子搖籃及森林平衡木，玩累了還有酒桶造型座椅、山景休憩台與原木躺椅能坐能躺，享受悠閒。

近日五酒桶山通話盛開，因應遊憩場啟用及近期賞桐花人潮，交通局自今起至5月底提供接駁車，周末上午8時至下午4時30分，每30分鐘發一班車，往返機捷A10站至五酒桶山崙頭土地公廟，歡迎民眾多加利用。

市長張善政、立委牛煦庭、議員錢龍與張桂綿等人今早前往五酒桶山公園視察。市府表示，此次改造象徵著桃園對生態永續與市民休憩品質的高度重視。未來這裡將與扶輪驛站、擎天大草原串聯，形成完整的遊憩動線，期待成為蘆竹區最具指標性的熱門景點。

桃園市蘆竹區五酒桶山新建遊憩設施，非常適合親子同遊與小孩放電。圖／桃園市工務局提供

桃園市蘆竹區五酒桶山新建遊憩設施，非常適合親子同遊與小孩放電。圖／桃園市工務局提供

桃園市蘆竹區五酒桶山新建遊憩設施，非常適合親子同遊與小孩放電。圖／桃園市工務局提供