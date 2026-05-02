聽新聞
0:00 / 0:00
桃園又多一處免費放電好去處 躺著玩超Chill
桃園市蘆竹區五酒桶山假日健行人潮眾多，但缺乏休憩空間，市府投入2千萬元，以「森林冒險」為主題，打造自然挑戰與親子共融的遊戲場，今天啟用，時節正值桐花盛開，即日起至5月底，每周末都有接駁車自機捷A10站至五酒桶山往返。
五酒桶山新建遊憩空間位於擎天大草原旁，施作面積約1000平方公尺，採「環境優先」低密度、低衝擊方式開發，確保基地保水與排水效果。此外，全區照明採用中色溫的太陽能LED燈具，不僅節省維運經費，也減少光害，保護夜間生態平衡。
工務局表示，遊樂場的遊具分中高年齡層與低年齡層，有充滿刺激感的林間穿梭空廊、山林爬網與攀岩牆，也有幫助幼童感官發展的酒桶造型木鼓、親子搖籃及森林平衡木，玩累了還有酒桶造型座椅、山景休憩台與原木躺椅能坐能躺，享受悠閒。
近日五酒桶山通話盛開，因應遊憩場啟用及近期賞桐花人潮，交通局自今起至5月底提供接駁車，周末上午8時至下午4時30分，每30分鐘發一班車，往返機捷A10站至五酒桶山崙頭土地公廟，歡迎民眾多加利用。
市長張善政、立委牛煦庭、議員錢龍與張桂綿等人今早前往五酒桶山公園視察。市府表示，此次改造象徵著桃園對生態永續與市民休憩品質的高度重視。未來這裡將與扶輪驛站、擎天大草原串聯，形成完整的遊憩動線，期待成為蘆竹區最具指標性的熱門景點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。