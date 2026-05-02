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竹縣長盃龍舟賽6月19日登場 即日起報名完賽拿2000

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹縣2026縣長盃龍舟競賽將於6月19日在新豐鄉池和宮前池和湖登場，活動即日起至5月18日開放線上報名。圖／新竹縣府提供
新竹縣2026縣長盃龍舟競賽將於6月19日在新豐鄉池和宮前池和湖登場，活動即日起至5月18日開放線上報名。圖／新竹縣府提供

新竹縣2026縣長盃龍舟競賽將於6月19日在新豐鄉池和宮前池和湖熱鬧開划，縣府說，活動即日起至5月18日開放線上報名，今年加碼祭出完賽獎金2000元，邀請機關學校、企業團體、社團隊伍及熱愛水上運動的民眾踴躍組隊參賽。

縣府指出，本屆競賽分為機關組、公開組、混合組，每隊可登錄選手24人，無論是想挑戰速度、凝聚團隊，或為單位爭取榮耀，都能在鼓聲與槳影中感受龍舟競賽最澎湃的魅力。

為讓活動不只是選手的競技場，更成為全家大小都能參與的端午嘉年華，現場也將規畫多元周邊活動，包括寓教於樂的親子闖關活動，讓孩子在遊戲中認識端午文化與在地特色，另結合創新體驗的科技龍舟，讓民眾以不同視角感受傳統龍舟與科技互動的全新火花。

縣府教育局指出，這次競賽獎勵豐富，各組將依參賽隊數頒發錦標及競賽獎金，公開組最高獎金可達10萬元，混合組最高獎金可達新臺幣7萬元，鼓勵各路好手踴躍挑戰、爭取佳績。

活動報名期間自即日起至5月18日下午5時止，一律採線上報名。歡迎各機關、學校、企業、社團及民間隊伍把握時間完成報名，號召夥伴一起練槳、一起上場，在池和湖畔留下最熱血的端午回憶。報名網址：新竹縣2026縣長盃龍舟競賽官方網站

新竹 新竹縣 龍舟賽

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