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苗栗網紅餐廳遭檢舉不當對待犬隻 縣府開罰7.5萬並跨縣市追蹤管理

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣西湖鄉一家網紅餐廳遭民眾檢舉有不當對待犬隻情形，苗栗縣動物保護防疫所月前會同警方前往現場稽查，經查影像內容屬實，已依動物保護法裁處最高7萬5000元罰鍰，並啟動後續跨縣市追蹤管理機制。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣西湖鄉一家網紅餐廳遭民眾檢舉有不當對待犬隻情形，苗栗縣動物保護防疫所月前會同警方前往現場稽查，經查影像內容屬實，已依動物保護法裁處最高7萬5000元罰鍰，並啟動後續跨縣市追蹤管理機制。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣西湖鄉一家網紅餐廳遭民眾檢舉有不當對待犬隻情形，苗栗縣動物保護防疫所月前會同警方前往現場稽查，經查影像內容屬實，已依動物保護法裁處最高7萬5000元罰鍰，並啟動後續跨縣市追蹤管理機制。 縣府表示，相關影像最近又在網路流傳，縣府為此提出說明。

縣府指出，有民眾在4月1日透過社群平台提供檢舉影像，內容涵蓋2023年至2025年4段不同時間紀錄，畫面顯示陳姓飼主對犬隻有拖行、牽繩鞭打、丟擲椅子及腳踢等行為，已明顯逾越合理管教範圍。苗栗動防所4月2日立即追查發現飼主及犬隻設籍均在台中市，犬隻平時也在台中飼養，營業期間才載運至苗栗西湖鄉，現場查有10隻黃金獵犬，均已完成晶片植入及絕育。

經獸醫師現場評估，犬隻外觀健康，未見急性傷勢，互動情形尚屬正常，也未出現明顯畏縮反應。飼主表示，犬群間偶有因位階產生衝突，為及時分開犬隻而採取較大動作控制，同時坦承影像中相關行為確為本人所為。

苗栗動防所表示，綜上事證認定，飼主行為已違反「動物保護法」第5條不得傷害動物之規定，並依同法第30條裁處最高額度罰鍰；另考量現場犬隻整體健康狀況尚可，未達需緊急安置之程度，暫不予沒入，將持續列管追蹤。動防所已針對將這間餐廳營業場所實施不定期稽查，並已函請台中市動物保護機關就犬隻實際飼養地進行訪查，透過跨縣市合作機制，確保動物福利及飼養管理符合規範。

苗栗縣政府呼籲飼養犬隻應採正向管理方式，避免以暴力或不當手段進行管教，違反規定者將依法裁處，情節重大者可能面臨動物沒入處分，期以共同維護動物福祉，建立友善飼養環境，為社會大眾共同責任。

網紅 苗栗縣 狗狗

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