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竹科通勤要道沿線支道行車情境複雜 竹市府增標誌改善複雜路況

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市議員施乃如說，高峰路沿線連接的支道存在著多個坡道、彎道及道路分叉，行車情境複雜，高峰路506巷口行車方向難辨，對此，市府指出，已陸續增加標誌牌面及指示。圖／取自施乃如臉書
市議員施乃如說，高峰路沿線連接的支道存在著多個坡道、彎道及道路分叉，行車情境複雜，高峰路506巷口行車方向難辨，對此，市府指出，已陸續增加標誌牌面及指示。圖／取自施乃如臉書

新竹市東區高峰路鄰近新竹科學園區，也是竹市與園區通行重要道路，市議員施乃如指出，高峰路沿線連接的支道存在著多個坡道、彎道及道路分叉，行車情境複雜，尤其高峰路506巷口行車方向難辨，曾發生外地駕駛反應不及等狀況，希望相關單位能研議改善；對此，市府指出，已陸續增加標誌牌面及指示。

市府交通處表示，高峰路506巷坡度甚大，且為連續彎道，近年隨園區發展車流量增加，經民意代表反映後，已增加相關標誌牌面及指示，提醒民眾注意且減速慢行，以維護行車安全。

竹科園區自1980年設立至今，高峰路是市區進入園區主要往來道路之一，原本路幅狹窄僅5至7公尺，無法容納尖峰時段市區往園區車潮，直到近年市府研擬拓寬，並積極協調撥用公有地，才將此路拓寬為12公尺寬，設置3車道

不過，高峰路拓寬後仍有不少交通安全疑慮，施乃如說，高峰路沿線連接的支道存在著多個坡道、彎道及道路分叉的複雜行車情境，長期以來都讓不熟悉路況的外地駕駛容易忽略，導致安全問題。特別是位於高峰路506巷口路段，因地形起伏大、行車方向不明，曾多次出現外地駕駛判斷錯誤或反應不及的情況。

施乃如指出，為此，她持續和市府溝通一系列措施嘗試改善。先前已在高峰路入口處增設「險坡」及連續彎路標誌，目前則補足自明湖路駛入高峰路506巷的「險升坡」標誌，於巷內坡道起始位置，清楚提醒駕駛人前方存在陡坡，需減速、注意行車動態。

針對行車方向容易混淆的狀況，施乃如說，她也建議市府在巷內分道處增設清晰的路面標示，明確標註「往明湖路」「往環北路」的方向，幫助駕駛者快速辨識路徑，減少迷途、走錯的狀況。目前建議措施已完成，未來將持續觀察效果，進一步改善相關路段的行駛環境。

市議員施乃如說，高峰路沿線連接的支道存在著多個坡道、彎道及道路分叉，行車情境複雜，高峰路506巷口行車方向難辨，對此，市府指出，已陸續增加標誌牌面及指示。圖／取自施乃如臉書
市議員施乃如說，高峰路沿線連接的支道存在著多個坡道、彎道及道路分叉，行車情境複雜，高峰路506巷口行車方向難辨，對此，市府指出，已陸續增加標誌牌面及指示。圖／取自施乃如臉書

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