王偉忠監製舞台劇免費看 龍岡米干節「美味當家」今晚最終場

桃園市龍岡米干節系列活動接近尾聲，由知名製作人王偉忠監製的定目劇「美味當家」好評不斷，昨天五一連假首日數以千計觀眾齊聚龍岡大操場欣賞，不少人看完覺得意猶未盡。活動將於今晚閉幕，定目劇也將迎來最終場，有興趣的民眾得把握機會。

「美味當家」以龍岡的眷村為背景，故事敘述此處民族的多樣性與互相包容關懷，也反映台灣在經濟起飛時社會迅速變遷，但傳統文化只要用心經營，仍能在新時代殺出一條活路。

除了劇情豐富，舞台與硬體設施也別出心裁，民眾可以從四面八方欣賞精彩表演，演出過程也有趣味互動環節，演員陣容更是堅強，演員湯志偉、范瑞君、吳怡霈、周定緯、那祈等人精湛演技扣人心弦，宋明翰和吳思緯2人一搭一唱也逗笑不少人。

桃園市長張善政昨天坐在台下觀看全劇，跟著其他觀眾一起鼓掌、一起笑，劇終受訪時直呼「好看，沒看過的民眾一定要來看」；他致詞時詢問觀眾希不希望這麼好的舞台劇明年延續下去，台下立即響起一片掌聲。

桃園市議員舒翠玲表示，「美味當家」不僅完整呈現忠貞與龍岡地區居民早期生活樣貌，也透過主角們的成長歷程描繪時代變化、新舊觀念衝擊、文化傳承與省思，劇中有歡笑、有惆悵、也有淚水，四、五年級生更會有感，非常值得一看，有興趣的民眾要把握機會。

桃園市龍岡米干節邁入尾聲，由王偉忠監製的定目劇「美味當家」今晚迎來最終場。記者陳俊智／攝影

桃園市龍岡米干節邁入尾聲，由王偉忠監製的定目劇「美味當家」今晚迎來最終場。記者陳俊智／攝影

桃園市龍岡米干節邁入尾聲，由王偉忠監製的定目劇「美味當家」今晚迎來最終場。記者陳俊智／攝影

桃園市龍岡米干節邁入尾聲，由王偉忠監製的定目劇「美味當家」今晚迎來最終場。記者陳俊智／攝影

桃園市龍岡米干節邁入尾聲，由王偉忠監製的定目劇「美味當家」今晚迎來最終場。記者陳俊智／攝影