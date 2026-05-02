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桃園敬老卡 增14條新北公車

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市政府擴大敬老愛心卡使用範圍，1日起分批開放民眾可使用於搭乘15條行經龜山大坪頂地區的新北市公車路線。（中央社）
桃園市政府擴大敬老愛心卡使用範圍，1日起分批開放民眾可使用於搭乘15條行經龜山大坪頂地區的新北市公車路線。（中央社）

桃園市敬老愛心卡每月八百點可搭大眾運輸工具和使用運動場館，隨跨縣市移動需求增加，民代爭取在雙北也能使用敬老愛心卡，市府同意放寬，昨起將龜山大坪頂地區十四條新北公車路線納入服務範圍，十五日會再新增一條公車路線。

桃園市龜山區與新北市新莊、樹林、林口等區相鄰，兩地民眾往來頻繁，但敬老愛心卡只能搭乘桃園的公車，民眾抱怨不便。經多名民代爭取後，市府納入龜山往返新莊的新北公車，議員陳雅倫日前再替機捷沿線Ａ７、Ａ８和Ａ９站的居民請命，希望龜山往返林口也能持卡暢行無阻。

陳雅倫表示，龜山大坪頂地區與新北、台北生活圈連結密切，許多民眾有往返雙北需求，但如果要刷敬老愛心卡，就只能選桃園公車，班次有限，十分不便。

桃園市政府回應，市府已協調新北市政府、客運業者及票證系統廠商調整車機，讓敬老愛心卡服務更貼近市民日常需求。

交通局長張新福說，此次開放使用的新北公車有橘21、786、822、854、858、936、945、946、966、967、920、925、948及898等十四條路線，937路線預計十五日加入。

新北 公車 林口

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