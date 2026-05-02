桃園敬老卡 增14條新北公車

苗栗縣政府在今天勞動節提前辦理今年模範母親表揚大會，縣長鍾東錦獻上對每位模範母親的敬意和感恩，肯定她們對子女、家庭及社會的付出。表揚大會在苗栗市千璽會館舉行，縣府除致贈每位模範母親代表祝賀紅包、禮品，

2026-05-01 15:26