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竹市選戰 柯文哲、盧秀燕合體高虹安

聯合報／ 記者王駿杰吳傑沐／新竹報導
台中市長盧秀燕參訪新竹市，送市長高虹安苦瓜與苦茶油作為見面禮，勉勵高虹安能「先苦後甘」。記者王駿杰／攝影
台中市長盧秀燕參訪新竹市，送市長高虹安苦瓜與苦茶油作為見面禮，勉勵高虹安能「先苦後甘」。記者王駿杰／攝影

新竹市被視為藍白合示範區，昨天五一勞動節連假首日，國民黨台中市長盧秀燕、民眾黨黨主席柯文哲不約而同到新竹市，先後與市長高虹安合體，營造藍白合氣勢。

盧秀燕還疼惜高虹安是全台最辛苦的政治人物，送上苦瓜、苦茶油，勉勵她「先苦後甘」。

盧秀燕近期利用假日展開全台輔選行程，昨到竹市參訪，高虹安率市府團隊盛情接待，雙方不僅聚焦市政經驗交流，也走訪新竹漁港今年新開幕的「竹風漁市」。盧秀燕說，竹風漁市大受民眾跟外地遊客歡迎，肯定高虹安在面臨停職，使市長任期受干擾情況下，仍能交出亮眼政績。

盧秀燕受訪時還話鋒一轉，提及高虹安在獲得反罷免十二萬高票支持、司法沉冤得雪還其清白後，卻傳出有人不放手，欲重啟論文案等繼續修理，讓高持續面臨司法追殺，這就是「Double苦」。

盧秀燕在現場送上苦瓜、苦茶油給高虹安，分別象徵司法追殺、大罷免的苦，希望高虹安能「先苦後甘，有益健康」，祝福從此以後平步青雲、政治順利。高虹安說，邀請「吃貨」盧市長來竹風漁市體驗熱情漁港文化，沒料到會收到苦瓜跟苦茶油，「吃苦當吃補」，雖然苦，但她是堅強的。

民眾黨創黨主席柯文哲昨回新竹家鄉，參與民眾黨新竹黨部舉行的母親節聯歡活動，市長高虹安與「柯媽」何瑞英等人都出席。記者吳傑沐／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲昨回新竹家鄉，參與民眾黨新竹黨部舉行的母親節聯歡活動，市長高虹安與「柯媽」何瑞英等人都出席。記者吳傑沐／攝影

不僅盧秀燕現身竹市替高虹安打氣，柯文哲昨也回新竹家鄉，參與民眾黨新竹黨部舉行的母親節聯歡活動，高虹安與「柯媽」何瑞英等人都出席。柯文哲被問到藍白合議題，表示藍白兩黨在新竹縣、竹北市、新竹市及苗栗縣等地合作，將由兩黨中央負責協調，採取協商機制推動整合計畫。

目前新竹縣竹北市長選情混亂，國民黨已有縣議員邱靖雅、林禹佑、吳旭智與代表會主席林啟賢表態參選，民眾黨則有竹市副市長、新竹黨部主委邱臣遠、竹縣議員林碩彥爭取。邱臣遠昨說，尊重黨中央提名機制，林碩彥也說，應由黨中央協商建立公開透明機制推出共同人選，實現多數民意。

黨主席 國民黨 民眾黨

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