桃園龍岡米干節首創舞台劇「美味當家」 打造6首特色米干歌

2026桃園龍岡米干節活動來到第二周，今日活動包含龍岡米干黑白大廚、長街晚宴、戶外劇場「美味當家」、懷舊遊戲「忠貞的那條街」接連登場，吸引大批民眾聚集活動會場，品嘗在地特色美食，感受龍岡濃厚的異域風情與多元文化魅力。

今天下午3點於忠貞市場龍平路限定登場的「龍岡米干－黑白大廚」活動將集結10家在地代表性米干店家，邀請民眾化身美食評鑑家，並由陳家米干將軍陳正棋分享米干文化，唐記雲南米干現場展示製作工法，搭配趣味摸彩活動，晚間壓軸登場的「長街宴」更是年年秒殺的指標活動，除千人共享異域美食盛宴外，周邊亦設有多元美食攤位，並結合「目腦縱歌」與民族打歌，帶來震撼的文化體驗。

觀旅局指出，為了再現老村精神，首創舞台劇場「美味當家」，由導演王偉忠領軍、金星文創製作，集結范瑞君、湯志偉、吳怡霈、周定緯、那祈、宋明翰及吳思偉等實力卡司共同演出，並加入桃園在地團體，接受專業的走位及演出訓練，也近距離觀察到舞台劇快速換景的技術。

觀旅局表示，首周演出即廣獲好評，舞台劇中六首在地特色米干主題歌舞，深受民眾喜愛，也被劇中的親情感動，除了讓居民重溫小時候回憶，也讓遊客解鎖不一樣的聽覺回憶。最後兩場表演於今日、明日18時30分登場。

此外，在龍岡大操場復刻「忠貞的・那條街」，透過紅豆寶、蠶豆寶、字花、大輪盤、打彈珠等懷舊遊戲，重現早年街區風貌，喚起在地記憶；在忠貞新村文化園區有作為壓軸亮點的「火把節」將於周末盛大登場，結合踩街、民族舞蹈及滇緬特色闖關體驗，並規畫少數民族服飾換裝與文化DIY，讓民眾沉浸於濃厚異域氛圍。

觀旅局提醒，活動期間因周邊停車空間有限，且實施交通管制，建議多加利用大眾運輸工具，可搭乘桃園客運112南、112北至忠貞站下車，或將車輛停放於龍岡大操場後轉乘免費接駁車前往會場。

長街宴的米干。記者江婉儀／攝影

2026桃園龍岡米干節活動來到第二周，今日活動包含龍岡米干黑白大廚、長街晚宴、戶外劇場「美味當家」、懷舊遊戲「忠貞的那條街」接連登場。記者江婉儀／攝影

晚間壓軸登場的「長街宴」更是年年秒殺的指標活動。記者江婉儀／攝影

晚間壓軸登場的「長街宴」，除千人共享異域美食盛宴外，周邊亦設有多元美食攤位，並結合「目腦縱歌」與民族打歌，帶來震撼的文化體驗。記者江婉儀／攝影