苗栗客家圓樓水岸「嬌」點 黑天鵝家族命名出爐

高鐵苗栗站區客家圓樓水岸1對黑天鵝孕育3隻天鵝寶寶，後龍鎮公所為黑天鵝家族舉辦命名票選，最終以趣味結合後龍特色小吃，分別命名鵝爹、龍吼哩、鵝瓜多、鵝阿煎和鵝樂。

苗栗縣後龍鎮長謝清輝今天表示，鎮公所去年自縣府手中接下北勢溪清水廊道環境維護管理權責後，積極整頓客家圓樓及清水廊道周邊水域環境，並透過大久珍禽繁殖場獲贈1對黑天鵝，這對黑天鵝夫婦進駐半年多即傳出喜訊，在今年初順利孵化孕育出3隻天鵝寶寶。

隨著3隻小天鵝穩定成長，鎮公所在春季藝文系列活動中，舉辦萌鵝命名票選，從80餘組名單中，取前5組進入決選，最終經現場實體投票，為黑天鵝家族選出好名。

謝清輝說，命名投票結果是以後龍在地小吃、農產以及有趣諧音命名，黑天鵝一家5口家最後脫穎而出的名字分別為，鵝爸爸叫「鵝爹（台語：蚵嗲）」；鵝媽媽叫「龍吼哩」；3隻小天鵝則是「鵝瓜多（後龍農產西瓜、香瓜）」、「鵝阿煎（在地小吃）」以及「鵝樂（台語的誇獎之意）」。

後龍鎮公所指出，目前客家圓樓、北勢溪清水廊道水域空間除有黑天鵝家族之外，還有柯爾鴨、鴛鴦等嬌客陸續進駐，讓水岸景緻更添熱鬧溫馨。

當初捐贈黑天鵝的大久珍禽繁殖場負責人范進軒說，遊客到訪時也許發現天鵝爸爸會跟著人走，「那其實是警戒舉動」。他說，黑天鵝的領地意識極強，且為保護小天鵝，當有遊客靠太近，會將脖子羽毛豎起、撐起翅膀，壯大自己以達到威嚇之意，因此，觀賞黑天鵝最好保持距離，以免發生危險，也避免打擾到黑天鵝家族。