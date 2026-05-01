影／苗栗縣模範母親表揚大會今登場 鍾東錦：母愛是全世界最珍貴的愛

苗栗縣政府在今天勞動節提前辦理今年模範母親表揚大會，縣長鍾東錦獻上對每位模範母親的敬意和感恩，肯定她們對子女、家庭及社會的付出。表揚大會在苗栗市千璽會館舉行，縣府除致贈每位模範母親代表祝賀紅包、禮品，中午並準備佳餚讓模範母親代表與子孫一同享用，會場洋溢天倫之樂的溫馨氣氛。

縣府社會處指出，今年全縣18鄉鎮市共推荐22位模範母親，今天有21人由子女、孫輩陪同接受表揚，其中有8位年齡超過90歲，年紀最輕的是57歲。最年長的模範母親為通霄鎮98歲的李謝日蘭女士，老人家秉持「要活就要動」的理念，每天清晨5點多就起床，由子女陪同前往飛牛牧場習練外丹功，長年持之以恆，也是健康生活的最佳典範。

苗栗市的劉趙淑英積極投入公益，經引薦加入苗鳳國際同濟會後，歷任常務監事、秘書長、常務理事等職務，並當選第七屆會長；公館鄉趙林梅妹教子有方，三子趙興邦為現任公館鄉民代表會主席，長期為民喉舌，推動地方建設，深獲鄉親肯定；三義鄉劉月竹長年協助弱勢家庭，並主動籌辦鄉民關懷活動，其中五女徐瑜瑾為現任三義鄉農會總幹事。

苑裡鎮王鐘滿2013年曾參與台灣米食微電影「阿嬤的米滿人生」，道出務農人家對稻米的牽絆和依賴，這部短片並奪下農糧署微電影金獎；獅潭鄉甘鳳妹將一生奉獻給孩子、家庭、社區，連續擔任環保志工16年，默默為社區服務；苗栗市的陳雪女士今年90歲，她育有2子，虔信佛教並茹素超過40年，慈悲身教並重視子女的品格教育，次子洪冠予為現任台大醫院新竹總院院長，在醫療專業領域表現卓越。

會場播放每位模範母親與家人的歡樂互動影片，鍾東錦和妻子陳美琦的女兒鍾可可人在美國，特地錄影祝陳美琦母親節快樂，讓夫婦倆滿眼欣慰的淚光，感動地說女兒長大了，夫妻倆即使不捨她一人在外歷練，但也全然支持，盼女兒好好成長。鍾東錦強調，母親對子女的愛是全世界最珍貴的愛，母親始終無怨無悔的為兒女付出，相信天下的母親疼愛孩子的心都是一樣的。

今年22位苗栗縣模範母親代表分別是苗栗謝喜美、劉趙淑英、陳雪、公館趙林梅妹、頭屋吳胡桂英、銅鑼鍾吳春枝、三義劉月竹、西湖林胡嬌妹、苑裡王鐘滿、通霄李謝日蘭、竹南陳楊員、林美蘭、後龍陳宋梅、造橋陳怡錞、三灣徐秀嬌、頭份林菊梅、徐綉妹、南庄栢黃森屏、卓蘭江詹玉英、獅潭甘鳳妹、大湖張美蓉、泰安張美英。

苗栗縣政府在今天勞動節提前辦理模範母親表揚大會，縣長鍾東錦獻上對每位模範母親代表的敬意及感恩之情，肯定她們對子女、家庭及社會的付出，鍾東錦不忘獻花給妻子陳美琦。記者胡蓬生／攝影