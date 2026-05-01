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鳳飛飛2026特展今起展出 逾200件展品首度完整梳理電影金曲

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
策展團隊投入8個月策畫，規畫3亮點，展覽第一區精選瓊瑤改編的六部代表電影及其主題曲，並公開展示海報、初版小說、劇本與唱片等文物。記者江婉儀／攝影
策展團隊投入8個月策畫，規畫3亮點，展覽第一區精選瓊瑤改編的六部代表電影及其主題曲，並公開展示海報、初版小說、劇本與唱片等文物。記者江婉儀／攝影

2026年鳳飛飛特展今日起至9月28日在桃園大溪公會堂展出，財團法人大嵙崁文教基金會執行長陳倩慧表示，這是首次以系統化方式，梳理鳳飛飛「電影金曲」的創作原點與流傳，觀眾可在沈浸式展場中，欣賞當年風靡全台的電影金曲。

策展團隊投入8個月策畫，規畫3亮點，展覽第一區精選瓊瑤改編的六部代表電影及其主題曲，並公開展示海報、初版小說、劇本與唱片等文物，這批珍貴物件由藝萌友有限公司授權提供。

展中的重點展品「我是一片雲」金唱片，是鳳飛飛打破70年代唱片賣座歷年國語歌曲唱片銷售紀錄的殊榮，電影「戲夢人生」所有參與者的簽名海報及劇照，亦為相當罕見的粉絲藏品，鳳飛飛演唱該電影其中一首插曲「寫佇雲頂的名」。

此外，從籌備展覽起策展團隊即發起徵件活動，募集超過300則民眾投稿書信與照片，與數位名人回憶留聲，讓觀眾藉由聲音裝置、互動展示及留言牆等媒介，感受當年「現象級偶像」的獨特影響力。

另外，現場展出鳳飛飛當年的演出影像、新聞報導、紀錄照片，並以復刻八〇年代常民生活樣貌的家庭客廳情境，讓觀眾見證沒有網路的時代，影歌視三棲的鳳飛飛，如何敬業地在電視螢光幕前呈現精心設計的華麗舞台、轉換不同多變的時裝樣貌，將西裝褲、襯衫加上帽子的中性造型穿出時尚潮流。

展覽計畫主持人劉玉霖表示，此次展覽還規畫3場講唱會，邀請台灣鼓王黃瑞豐、金曲歌后曾心梅、朱海君、吳汶芳等藝人，與導聆人唱聊在愛情電影、文學、影視金曲中看到的鳳飛飛；另外，為回應許多年輕觀眾想看「當年爺奶爸媽約會時看的電影」，規畫「奔向彩虹」、「風兒踢踏踩」2部經典電影公開免費放映。

為回應許多年輕觀眾想看「當年爺奶爸媽約會時看的電影」，規畫「奔向彩虹」、「風兒踢踏踩」2部經典電影公開免費放映。記者江婉儀／攝影
為回應許多年輕觀眾想看「當年爺奶爸媽約會時看的電影」，規畫「奔向彩虹」、「風兒踢踏踩」2部經典電影公開免費放映。記者江婉儀／攝影

2026年鳳飛飛特展今日起至9月28日展出，財團法人大嵙崁文教基金會執行長陳倩慧表示，這是首次以系統化方式，梳理鳳飛飛「電影金曲」的創作原點與流傳。記者江婉儀／攝影
2026年鳳飛飛特展今日起至9月28日展出，財團法人大嵙崁文教基金會執行長陳倩慧表示，這是首次以系統化方式，梳理鳳飛飛「電影金曲」的創作原點與流傳。記者江婉儀／攝影

桃園 電影 瓊瑤

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