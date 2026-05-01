「祖先留下」土地徵收補償費 竹市府助市民領回不讓它充公

一筆塵封15年、金額近19萬元的土地徵收補償費，在收歸國有期限前順利完成提領程序。當事人陳姓市民寫信給新竹市府表達感謝，肯定市府積極協助，讓先祖留下的財產得以順利領回，也為一段跨世代的繼承案件畫下圓滿句點。

地政處說明，該案被繼承人於1944年過世，適用台灣光復前繼承制度，須依身分別區分「家產」與「私產」，並分別適用不同繼承順序，處理難度較高。經市府員工耐心協助，並主動與戶政機關溝通說明，最終協助申請相關戶籍佐證資料，釐清繼承關係，順利完成整體案件。

陳姓市民說明，同房繼承人共14人，每人可分得約1200元，雖金額不高，卻別具意義。家人已決定將這筆祖先留下的補償款交由母親統籌運用，感謝市府員工耐心協助，讓多年未解的財產問題得以圓滿解決。

地政處長何憲棋表示，該筆補償費源自「中清路延伸新闢道路工程」用地徵收，為陳姓市民曾祖父所有的東濱段土地。市府於2010年間辦理徵收公告並通知領取補償費，卻因土地所有權人已過世，繼承人眾多且分散各地，導致未能於期限內領取，後依法存入保管專戶。

地政處指出，為保障民眾權益，市府除依法於補償費存入專戶前後寄發通知外，針對保管期限即將屆滿案件，亦主動重新查明戶籍及繼承人資料，再次寄發通知提醒。陳姓市民即於此次清查中得知尚有款項未領，並在地政處協助下順利完成提領程序，有效維護自身權益。

市府表示，將持續辦理未領取補償費清查與通知作業，提醒民眾如接獲相關通知，務必盡速洽詢辦理。另已於「新竹市幸福宜居網」建置徵收補償費線上查詢系統，提供民眾查詢使用；如有疑問，亦可撥打1999市民服務專線，由專人提供協助。