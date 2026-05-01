快訊

國民黨為翻轉屏東 高層令藍委下周送周典論條款出委

夫妻8年緣盡！三立美女主播無預警宣布離婚 尪疑涉違法

聽新聞
0:00 / 0:00

「祖先留下」土地徵收補償費 竹市府助市民領回不讓它充公

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
陳姓市民洽辦申領徵收補償款。圖／新竹市府提供
陳姓市民洽辦申領徵收補償款。圖／新竹市府提供

一筆塵封15年、金額近19萬元的土地徵收補償費，在收歸國有期限前順利完成提領程序。當事人陳姓市民寫信給新竹市府表達感謝，肯定市府積極協助，讓先祖留下的財產得以順利領回，也為一段跨世代的繼承案件畫下圓滿句點。

地政處說明，該案被繼承人於1944年過世，適用台灣光復前繼承制度，須依身分別區分「家產」與「私產」，並分別適用不同繼承順序，處理難度較高。經市府員工耐心協助，並主動與戶政機關溝通說明，最終協助申請相關戶籍佐證資料，釐清繼承關係，順利完成整體案件。

陳姓市民說明，同房繼承人共14人，每人可分得約1200元，雖金額不高，卻別具意義。家人已決定將這筆祖先留下的補償款交由母親統籌運用，感謝市府員工耐心協助，讓多年未解的財產問題得以圓滿解決。

地政處長何憲棋表示，該筆補償費源自「中清路延伸新闢道路工程」用地徵收，為陳姓市民曾祖父所有的東濱段土地。市府於2010年間辦理徵收公告並通知領取補償費，卻因土地所有權人已過世，繼承人眾多且分散各地，導致未能於期限內領取，後依法存入保管專戶。

地政處指出，為保障民眾權益，市府除依法於補償費存入專戶前後寄發通知外，針對保管期限即將屆滿案件，亦主動重新查明戶籍及繼承人資料，再次寄發通知提醒。陳姓市民即於此次清查中得知尚有款項未領，並在地政處協助下順利完成提領程序，有效維護自身權益。

市府表示，將持續辦理未領取補償費清查與通知作業，提醒民眾如接獲相關通知，務必盡速洽詢辦理。另已於「新竹市幸福宜居網」建置徵收補償費線上查詢系統，提供民眾查詢使用；如有疑問，亦可撥打1999市民服務專線，由專人提供協助。

陳姓市民寫感謝信，感謝市府耐心協助，讓多年未解的財產問題得以圓滿解決。圖／新竹市府提供
陳姓市民寫感謝信，感謝市府耐心協助，讓多年未解的財產問題得以圓滿解決。圖／新竹市府提供

土地徵收 新竹 台灣光復

延伸閱讀

為領亡姊6千存款…印度男忍悲扛遺體走3公里 銀行挨轟冷血

親人過世後銀行利息怎麼報？這三步驟秒懂是遺產還是所得

繼承存款利息 課稅三情境

2.5萬學童喝到鮮奶 竹市已發4.8萬張壯壯卡 首周配額今截止

相關新聞

獨／中油桃煉廠重金屬汙染達5.5公頃 市府解除列管

台灣中油公司桃園煉油廠撥用土地給國光電廠做二期工程，環評時驚見土壤重金屬汙染，多種重金屬與石油化合物超標，面積多達5.5公頃，被桃園市政府列汙染管制場址，命中油政治，近日確定改善，解除列管。

影／苗栗縣模範母親表揚大會今登場 鍾東錦：母愛是全世界最珍貴的愛

苗栗縣政府在今天勞動節提前辦理今年模範母親表揚大會，縣長鍾東錦獻上對每位模範母親的敬意和感恩，肯定她們對子女、家庭及社會的付出。表揚大會在苗栗市千璽會館舉行，縣府除致贈每位模範母親代表祝賀紅包、禮品，

鳳飛飛2026特展今起展出 逾200件展品首度完整梳理電影金曲

2026年鳳飛飛特展今日起至9月28日在桃園大溪公會堂展出，財團法人大嵙崁文教基金會執行長陳倩慧表示，這是首次以系統化方式，梳理鳳飛飛「電影金曲」的創作原點與流傳，觀眾可在沈浸式展場中，欣賞當年風靡全

「祖先留下」土地徵收補償費 竹市府助市民領回不讓它充公

一筆塵封15年、金額近19萬元的土地徵收補償費，在收歸國有期限前順利完成提領程序。當事人陳姓市民寫信給新竹市府表達感謝，肯定市府積極協助，讓先祖留下的財產得以順利領回，也為一段跨世代的繼承案件畫下圓滿

新竹縣關心街友 大安醫院團隊進收容中心巡迴看診

新竹縣政府延續去年度經驗，近日辦理年度首場「遊民街頭巡迴診療合作計畫」，在遊民收容中心展開外展醫療服務，盼深化醫療與社福的整合服務；現場由大安醫院專業醫療團隊進駐，結合社工陪同與關懷機制，提供更即時且

桃園敬老愛心卡放寬使用範圍 今天再增14條新北公車

桃園市敬老愛心卡每月800點可搭大眾運輸工具和使用運動場館，隨跨縣市移動需求增加，民代爭取卡片在雙北也能使用，市府同意放寬，今起將龜山大坪頂地區14條新北公車路線納入服務範圍，15日會再新增一條。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。