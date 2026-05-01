新竹縣關心街友 大安醫院團隊進收容中心巡迴看診

新竹縣政府延續去年度經驗，近日辦理年度首場「遊民街頭巡迴診療合作計畫」，在遊民收容中心展開外展醫療服務，盼深化醫療與社福的整合服務；現場由大安醫院專業醫療團隊進駐，結合社工陪同與關懷機制，提供更即時且具延續性的健康支持，陪伴街友走向新生活。

社會處長陳欣怡表示，街頭醫療的推動不僅止於疾病篩檢，更重要的是透過持續接觸與互動，逐步建立街友與遊民中心及社工之間的正向關係，也提升對社工輔導與相關資源的信任感，為未來持續合作與服務介入創造契機。

社會處說明，本次巡迴診療由大安醫院團隊看診，耐心詢問每位街友過往病史、生活狀況與身體不適情形，逐步建立基礎病歷資料，讓後續醫療服務得以延續與銜接；對於過去曾參與巡診的個案，則依既有紀錄持續追蹤健康變化，提供更具整合性與連續性的診療建議，提升整體照護品質。

巡迴診療除提供血壓、血糖量測、醫師問診、健康諮詢及抽血檢驗等服務外，也透過現場互動，協助街友認識自身健康狀況。

活動中發現，多數參與者有血壓及血糖偏高情形，顯示慢性疾病風險普遍存在於街頭族群之中；此外，社工也藉由本次健康檢查結果，與街友展開後續對話，逐步引導其思考健康生活的可能性，包括減少吸菸、調整飲食習慣等，期望從最基本的自我照顧出發，協助其建立規律生活。

社會處指出，本年度街頭巡迴診療將持續擴大辦理規模與服務據點，第二場預計於6月29日結合在地資源於新湖社福中心辦理，第三場將前進竹東戲曲公園，實踐醫療走入社區與街頭的理念，讓服務更具主動性與可近性；第四場則將回到竹北收容中心，並導入X光巡迴設備，提供更全面且完善的健康檢查服務，讓街友都能被好好照顧。

※ 提醒您：吸菸有礙健康