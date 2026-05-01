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桃園敬老愛心卡放寬使用範圍 今天再增14條新北公車

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府今宣布放寬敬老愛心卡使用，共14條新北公車路線納入服務範圍。記者陳俊智／攝影
桃園市政府今宣布放寬敬老愛心卡使用，共14條新北公車路線納入服務範圍。記者陳俊智／攝影

桃園市敬老愛心卡每月800點可搭大眾運輸工具和使用運動場館，隨跨縣市移動需求增加，民代爭取卡片在雙北也能使用，市府同意放寬，今起將龜山大坪頂地區14條新北公車路線納入服務範圍，15日會再新增一條。

桃園市龜山區與新北市新莊、樹林、林口等區相鄰，2地民眾往來頻繁，互動密切，但敬老愛心卡只能從桃園公車，民眾抱怨不便，多名民代爭取後，市府納入龜山往返新莊的新北公車，議員陳雅倫日前再替機捷沿線A7、A8和A9站的居民請命，希望龜山往返林口也能暢行無阻。

陳雅倫表示，龜山大坪頂地區與新北、台北生活圈連結密切，許多民眾有往返雙北需求，但如果要刷敬老愛心卡，就只能選桃園公車，班次有限，十分不便。

桃園市政府表示，市府已協調新北市政府、客運業者及票證系統廠商調整車機，讓敬老愛心卡服務更貼近市民日常需求。

交通局長張新福指出，此次開放使用的新北公車有橘21、786、822、854、858、936、945、946、966、967、920、925、948及898等14條路線，937路線預計15日會加入，跨市移動將更便利。

桃園市政府今宣布放寬敬老愛心卡使用，共14條新北公車路線納入服務範圍。記者陳俊智／攝影
桃園市政府今宣布放寬敬老愛心卡使用，共14條新北公車路線納入服務範圍。記者陳俊智／攝影

新北 林口 公車 敬老卡 桃園

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