桃園敬老愛心卡放寬使用範圍 今天再增14條新北公車

桃園市敬老愛心卡每月800點可搭大眾運輸工具和使用運動場館，隨跨縣市移動需求增加，民代爭取卡片在雙北也能使用，市府同意放寬，今起將龜山大坪頂地區14條新北公車路線納入服務範圍，15日會再新增一條。

2026-05-01 11:22