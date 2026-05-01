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獨／中油桃煉廠重金屬汙染達5.5公頃 市府解除列管

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
中油桃園煉油廠多達5.5公頃土地被重金屬與總石油化合物污染，桃園市環保局近日查驗已低於標準值，上個月底公告解除列管。記者陳俊智／攝影
中油桃園煉油廠多達5.5公頃土地被重金屬與總石油化合物污染，桃園市環保局近日查驗已低於標準值，上個月底公告解除列管。記者陳俊智／攝影

台灣中油公司桃園煉油廠撥用土地給國光電廠做二期工程，環評時驚見土壤重金屬汙，多種重金屬與石油化合物超標，汙面積多達5.5公頃，被桃園市政府列汙管制場址。汙土地耗費1年多時間整治，近日終解除列管。

據查，中油桃煉廠準備將部分廠區租給其持股的國光電力公司發展汽電事業，因土地移轉須先確認土地情況，2020年自行調查發現龜山區油廠段11地號土地重金屬超標，依法通報桃園市環保局，而環保局追查還有其他土地受汙染，另匡列油廠段11、12兩筆土地，總面積約5.5公頃。

環保局調查發現，中油汙土地的鋅濃度達每公斤1萬4100毫克，是標準值的7倍，重金屬鉻、鎳、砷分別達每公斤1380、633毫克與78.9毫克，也是標準值的5.5倍、3.1倍和1.3倍，而汽油、柴油和潤滑油等總石油碳氫化合物濃度更高達10.8倍。

調查人員指出，汙區域皆在中油管制範圍，不可能被偷倒，研判是汙染區域1997年曾做興建工廠的剩餘土方放置區，後來又曾放置報廢車，有可能防護措施沒做好，造成重金屬與總石油化合物汙染。

桃園市政府除公告油廠段8-3、11、12地號為汙染控制場址，也開罰中油10萬元，也命中油改善；據悉，中油採用「排客土法」，挖除所有受汙染的土壤，然後用乾淨土壤回填。市府最近一次辦理辦理「115年度桃園市土壤及地下水汙調查及查證工作計畫」，結果顯示所有採樣點的土壤中重金屬及總石油碳氫化合物已低於管制標準，上個月29日市政會議結束後公告解除列管。

中油 環保局

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