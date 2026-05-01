五一勞動節 竹市推升級法律諮詢、風扇衣全額補助新制

今天是勞動節，新竹市長高虹安今宣布推出兩項勞工福利政策，包括升級勞工法律諮詢服務、推動職業安全新措施「風扇衣全額補助」，以實際行動守護勞工權益與工作安全，打造更友善、安心的勞動環境。

高虹安表示，適逢勞動節，市府同步宣布勞工法律諮詢服務全面升級，攜手新竹市總工會將原先「兩周一次諮詢」調整為「每周一次諮詢」，於新竹市勞工育樂中心每周二下午3時至5時辦理，採定時定點服務，並由專業律師提供一對一諮詢，協助勞工釐清勞動權益、妥善處理勞資爭議，進一步強化法律支持系統，並共同守護勞工權益。

高虹安指出，面對即將到來的夏季，戶外施工勞工將面臨高溫及極端氣候的雙重挑戰，市府預計於7月正式推動營造業職安防護措施，針對營造業戶外作業勞工提供「風扇衣全額補助」，凡符合勞保或職業災害保險資格，並完成6小時職業安全教育訓練者，即可申請補助，以提升高溫作業防護量能，確保第一線勞工的工作安全與健康保障。

勞青處表示，市府在提升勞工福祉與保障權益方面，不僅將職業災害慰問金由原先5000元至2萬元，調升至5000元至5萬元，進一步強化即時協助量能；同時針對失能情形，依不同程度新增1萬5000元至3萬元不等慰問金，期盼在勞工遭遇最艱難時刻時，提供更即時且實質的支持與保障。

此外，為進一步優化勞工教育環境及工會服務空間，市府投入逾3343萬元辦理勞工育樂中心耐震補強及外牆更新整修工程，強化場館安全性與使用品質。同時，大幅調升總工會勞工教育研習補助，最高增幅達73.33%，期望透過硬體改善與資源挹注並行，打造更完善的勞工學習與交流環境，持續提升勞工整體福祉。

勞青處指出，青年是推動城市轉型的關鍵希望，市府於去年元旦正式成立「青年發展中心」，作為青年事務的專責樞紐，提供更完整的資源整合與服務平台。為進一步強化青年公共參與機制，市府同步推動青年事務委員會轉型改革，將參與局處擴大至13個，並首度增設青年顧問及青年志工隊，讓青年意見能更深入市政決策體系，使年輕世代的聲音得以具體轉化為政策行動。