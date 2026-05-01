明年再相會！白沙屯媽今年進香最終章「開爐」儀式凌晨圓滿落幕

白沙屯拱天宮今天凌晨0點35分進行開爐儀式，神龕的紅幔在媽祖婆回宮安座後的第十二天開啟，白沙屯媽聖顏再現，值年爐主將今年徒步進香從朝天宮帶回的香火灰燼，從火缸中逐一撒入宮內各香爐，為今年進香活動畫上圓滿句點；廟方感謝所有信眾的辛勞相伴，並相約「明年再見」。

白沙屯媽今年往北港朝天宮8天7夜的徒步進香活動，報名人數再創逾46萬人的新高紀錄，從放頭旗儀式，到今天凌晨子時進行開爐儀式，前後20餘天，在凌晨開爐、收旗儀式後，今年整個進香刈火行程宣告圓滿落幕。

今天凌晨零點許，拱天宮管理委員會主委洪文華及常務委員、值年爐主、副爐主、通霄鎮長張可欣等人焚香祝禱後，神龕的紅布幔開啟，將今年首度同轎南下的「爐主媽」請出神龕，並取出神房中的香擔及火缸，將萬年香火撒入宮內各大香爐，進香頭旗也從龍柱取下，和火缸一併收入媽祖神房，宣告今年進香之旅圓滿結束。

往年開爐儀式，曾發生信眾在正殿香爐爭搶香灰的情況，近年來已改善，今天凌晨眾多香客齊聚拱天宮，白沙屯周邊熱鬧滾滾，但秩序井然。廟方指出，在開爐及參拜儀式結束後，信眾持自家進香旗、清香在正殿香爐上繞三圈過爐，將清香帶回家中插在香爐裡，進香旗也須妥善收藏於廳堂潔淨處，待明年進香再度取出使用。

白沙屯拱天宮今天凌晨0點35分進行開爐儀式，正殿神龕的紅幔在媽祖婆回宮安座後的第十二天開啟，媽祖婆聖顏再現，值年爐主將今年徒步進香從朝天宮帶回的香火灰燼，從火缸中逐一撒入宮內各香爐，為今年進香活動畫上圓滿句點。圖／取自拱天宮直播畫面

白沙屯拱天宮今天凌晨0點35分進行開爐儀式，正殿神龕的紅幔在媽祖婆回宮安座後的第十二天開啟，媽祖婆聖顏再現，值年爐主將今年徒步進香從朝天宮帶回的香火灰燼，從火缸中逐一撒入宮內各香爐，為今年進香活動畫上圓滿句點。圖／取自拱天宮直播畫面

白沙屯拱天宮今天凌晨0點35分進行開爐儀式，正殿神龕的紅幔在媽祖婆回宮安座後的第十二天開啟，媽祖婆聖顏再現，值年爐主將今年徒步進香從朝天宮帶回的香火灰燼，從火缸中逐一撒入宮內各香爐，為今年進香活動畫上圓滿句點。圖／取自拱天宮直播畫面

白沙屯拱天宮今天凌晨0點35分進行開爐儀式，正殿神龕的紅幔在媽祖婆回宮安座後的第十二天開啟，媽祖婆聖顏再現，值年爐主將今年徒步進香從朝天宮帶回的香火灰燼，從火缸中逐一撒入宮內各香爐，為今年進香活動畫上圓滿句點。圖／取自拱天宮直播畫面

白沙屯拱天宮今天凌晨0點35分進行開爐儀式，正殿神龕的紅幔在媽祖婆回宮安座後的第十二天開啟，媽祖婆聖顏再現，值年爐主將今年徒步進香從朝天宮帶回的香火灰燼，從火缸中逐一撒入宮內各香爐，為今年進香活動畫上圓滿句點。圖／取自拱天宮直播畫面