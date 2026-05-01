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明德水庫永春宮吊橋 啟動修建
嘉義縣阿里山福美吊橋景觀平台木棧道前年十一月斷裂，造成遊客一死四傷慘劇，苗栗縣政府有鑑於此，將明德水庫永春宮吊橋列為縣內首要改善目標的，去年二月已先封閉，並投入約五千萬元經費於本月展開修建，預計明年底完工，打通觀光節點。
頭屋鄉明德水庫一九七○年五月完工蓄水，位於海棠島的永春宮對外交通受阻，地方募款一九七五年新建永春宮吊橋（仁隆吊橋、明德三號吊橋），連接縣道一二六線。但吊橋當時使用台灣中油公司油井的鋼纜，迄今未汰換，有安全顧慮，廟方去年二月間先封橋，縣府推動整建。
縣府爭取客委會補助三一五○萬元，地方配合款三百五十萬元，縣府再加碼一千四百萬元，修建工程最近發包，預計本月進場施工。
縣府預估，永春宮吊橋恢復通行後，效益可以串連海棠島南、北兩岸，吸引遊客親近水岸、體驗水域遊憩活動，並延伸至早期電影「魯冰花」黃屋伙房等場景，為明德水庫觀光明珠加分。
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