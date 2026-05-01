明德水庫永春宮吊橋 啟動修建

新竹縣竹北市人口破廿二萬人，但市公所實際運作僅八十四人，每人實際服務逾兩千六百名市民，竹北市代表會主席林啟賢呼籲中央正視組織擴編需求；市長鄭朝方也坦言，各單位長期在高壓下運作，未來將向行政院爭取人力補

2026-05-01 00:00