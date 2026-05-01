1人服務逾2千人 竹北市公所爭取擴編

新竹縣竹北市人口破廿二萬人，但市公所實際運作僅八十四人，每人實際服務逾兩千六百名市民，竹北市代表會主席林啟賢呼籲中央正視組織擴編需求；市長鄭朝方也坦言，各單位長期在高壓下運作，未來將向行政院爭取人力補強以因應城市快速成長。

竹北市近年人口快速成長，已躍居全國最大縣轄市，但行政資源配置明顯不足。據最新統計，市公所編制一○六人，實際運作人力僅八十四人，卻需支撐超過廿二萬人口服務量能，以編制人力來看人均負荷一比二○八六居全國之冠，遠遠超出全國第二大縣轄市彰化市服務比一比一二三四。

林啟賢與代表們近日在代表會定期會特別關切人力問題。林啟賢說，擔任主席四屆以來，近三年感受最深，在市長鄭朝方帶領下，竹北建設推動快速、活動規模與參與度大幅提升，城市發展「有感」，但基層同仁長期處於高壓狀態，工作負荷重，呼籲中央正視現況，提供合理擴編與支持。

鄭朝方說，各單位人力普遍吃緊，工務課不到十人，卻需負責全市道路、橋梁及重大建設規畫；公用課同樣不到十人，得維護近兩百座公園、停車場與路燈；文觀課含課長僅四人，須規畫執行多場大型活動。自己也親自投入各項業務，帶領團隊以高標準完成各項任務。

鄭朝方說，竹北市在有限人力下達到接近市府等級的服務水平，顯示城市發展成果並非偶然，而是來自團隊長期高強度投入與專業累積。但面對結構性人力缺口，公所將函請行政院爭取擴編，透過更合理的人力配置，持續放大竹北治理能量。