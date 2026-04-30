五一驚喜！竹縣警開箱神秘局長室 音樂紅包慰勉幕後英雄

五一勞動節將至，新竹縣警察局長林建隆為犒賞基層同仁，保密籌畫一場「局長室大冒險」。原本進出嚴謹的局長室首度破例開放，並邀集平時默默付出的駕駛、技工及工友，在毫無預期的情況下入內，迎接他們的是悠揚的小提琴演奏與在地美食，讓同仁驚喜直呼「太暖心」。

這場慰勉活動完全採取「不預告」模式，延續三八婦女節的溫馨傳統並再度「升級」。同仁原本以為只是尋常公務，沒想到走進局長室後，迎面而來的是專業樂手演奏長笛與小提琴。嚴肅的辦公空間瞬間變身音樂沙龍，伴隨新竹名產布丁蛋糕的香氣，讓原本緊繃的公務氣氛消散無蹤，轉為輕鬆愉快的交流茶會。

參與活動的同仁難掩興奮表示，在警局服務多年，從來沒想過有機會踏入局長室，更沒料到裡面竟然有音樂演出，甚至還領到局長親筆簽名的小紅包，「機關的用心，我們真的深刻感受到了」。

局長林建隆指出，局長室平時因業務性質進出管制較為嚴謹，此次特別「開門迎接」同仁，就是希望打破隔閡。他感性表示，警察機關能順利運作，背後全靠這群基層同仁在每個角落默默耕耘，每一位駕駛、技工和工友，都是守護新竹縣治安不可或缺的重要夥伴，希望這份「驚喜」能讓大家在忙碌之餘放鬆心情。

林建隆更承諾，未來將持續推動多元關懷措施，不僅要建立友善的工作環境，更要讓同仁在工作之餘感受到歸屬感，共同營造快樂服務的警政團隊，繼續為新竹縣民的居家安全打拚。

新竹縣警察局長林建隆指出，局長室平時因業務性質進出管制較為嚴謹，此次特別「開門迎接」同仁，就是希望打破隔閡。圖／新竹縣警察局提供