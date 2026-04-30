苗栗銅鑼現首例鼬獾狂犬病陽性 緊急加開疫苗注射場次

苗栗縣銅鑼鄉中興工業區3月中旬發現1隻死亡鼬獾，經採樣送檢確診為狂犬病陽性案例。縣府動防所今天說，這是銅鑼鄉首例，已對周邊監測及防疫宣導，並緊急加開疫苗注射場次。

苗栗縣動物保護防疫所指出，苗栗縣自民國112年3月迄今，累計已有30例野生動物鼬獾驗出狂犬病陽性案例，分布於卓蘭鎮4例、泰安鄉3例、南庄鄉1例、大湖鄉6例、三義鄉8例、公館鄉2例及通霄鎮5例，這次新增銅鑼鄉1例。目前仍侷限於山區野生動物鼬獾案例，尚無其他物種感染紀錄。

動防所表示，這次在銅鑼鄉發現案例為民眾於3月17日通報，在銅鑼中興工業區發現1隻死亡鼬獾，經採樣送驗至國立中興大學獸醫病理生物學研究所實驗室初步檢驗呈狂犬病陽性；後續再送農業部獸醫研究所複驗，今天確診為狂犬病陽性案例。

動防所指出，此案例為銅鑼鄉首次出現鼬獾狂犬病陽性案例，針對銅鑼鄉及周邊區域啟動加強疫情監測與防疫宣導，並緊急協調銅鑼鄉公所，規劃於鄰近疫區村里加開狂犬病疫苗注射場次，提醒飼主儘速攜帶犬貓完成狂犬病疫苗補強。

動防所表示，目前在銅鑼鄉朝陽村的動物保護教育園區（收容所）提供銅鑼鄉親免費犬貓狂犬病疫苗注射服務，每週二至週五可透過電話預約施打；並推動「10隻以上犬貓到府注射專案」，銅鑼鄉因屬新增陽性案例區域，民眾可邀集親友或鄰里湊滿10隻犬貓，由動防所安排到府施打疫苗，免收服務費，以提升整體防疫覆蓋率。