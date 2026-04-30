聽新聞
0:00 / 0:00
竹縣警局勞動節前慰勉基層 開放局長室辦音樂演出
新竹縣政府警察局今天表示，勞動節前夕舉辦慰勉活動，邀駕駛、技工及工友進入局長室，並安排音樂演出與致贈在地點心等，以感謝基層人員辛勞，現場氛圍溫馨。
新竹縣警察局長林建隆今天接受媒體訪問表示，警察機關能順利運作，仰賴許多基層人員長期付出，駕駛、技工及工友各司其職，支撐整體行政與勤務運作，皆為警察局不可或缺的重要夥伴。
林建隆指出，此次活動採保密規劃，事前未公開細節，透過開放原本進出管制嚴謹的局長室，並安排小提琴與長笛現場演奏，營造溫馨氣氛。
林建隆表示，透過這次慰勉活動，除表達感謝之意，也希望在繁忙工作之餘，提供放鬆身心的機會，讓警察局員警、人員等，都感受關懷與支持，凝聚團隊向心力。
林建隆提到，未來將持續透過多元方式關懷員警與基層人員，營造更友善的工作環境，打造安心工作、快樂服務的工作環境，共同守護新竹縣的治安與安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。