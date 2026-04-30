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竹縣警局勞動節前慰勉基層 開放局長室辦音樂演出

中央社／ 新竹縣30日電

新竹縣政府警察局今天表示，勞動節前夕舉辦慰勉活動，邀駕駛、技工及工友進入局長室，並安排音樂演出與致贈在地點心等，以感謝基層人員辛勞，現場氛圍溫馨。

新竹縣警察局長林建隆今天接受媒體訪問表示，警察機關能順利運作，仰賴許多基層人員長期付出，駕駛、技工及工友各司其職，支撐整體行政與勤務運作，皆為警察局不可或缺的重要夥伴。

林建隆指出，此次活動採保密規劃，事前未公開細節，透過開放原本進出管制嚴謹的局長室，並安排小提琴與長笛現場演奏，營造溫馨氣氛。

林建隆表示，透過這次慰勉活動，除表達感謝之意，也希望在繁忙工作之餘，提供放鬆身心的機會，讓警察局員警、人員等，都感受關懷與支持，凝聚團隊向心力。

林建隆提到，未來將持續透過多元方式關懷員警與基層人員，營造更友善的工作環境，打造安心工作、快樂服務的工作環境，共同守護新竹縣的治安與安全。

新竹縣 警察

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