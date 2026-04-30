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市政新聞2年1131則 苗栗市長余文忠喊「縣市一家親」拚連任

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市長余文忠今天就職2周年活動，別開生面在三之三嘉新幼兒園舉辦。記者范榮達／攝影
苗栗市長余文忠今天就職2周年活動，別開生面在三之三嘉新幼兒園舉辦。記者范榮達／攝影

苗栗市長余文忠今天就職2周年活動，他列舉2年1131則市政新聞報導，強調「縣市一家親」為建設加分，並看好台灣美光記憶體股份有限公司進駐銅鑼科學園區外溢作用，打造宜居、宜業的幸福城市。

立委邱鎮軍這屆市長轉跑道，余文忠補選上任，今天別開生面在三之三嘉新幼兒園舉辦就職2周年施政成果記者會，幼童以客家話導覽，並用畫筆表現心目中的圖書館、噴水池，及公園等設施與景觀，余文忠等人並與幼兒共餐，氣氛相當溫馨。

余文忠列舉2年1131則市政新聞報導，他表示，凡走過必留下痕跡，沒有縣長鍾東錦的支持，依市公所的財政，不可能可以做這麼多事情，「縣市一家親」，加上立委邱鎮軍、陳超明的支持，挹注資源為建設進步加分。此外，台灣美光進駐銅科正大舉徵才，效應外溢到苗栗市，公所配套留住年輕人或是青年人返鄉工作，就近照顧長輩。

余文忠說，市公所與縣府水利處合作，積極向經濟部水利署第二河川分署爭取「後龍溪龜山橋至頭屋大橋沿岸與周邊環境改善計畫」，總經費2億多元，推動頭屋大橋至龜山大橋自行車道沿線環境整治，營造低碳、生態友善的休憩空間。

另，全民運動館委託World Gym世界健身事業有限公司經營部分，公所除了每年會發放1萬張運動體驗券，目前規畫運動觀光體驗券、返鄉遊子體驗券等；苗栗市公所建築老舊，拆除改建聯合行政中心案原規畫一大棟，將分成兩棟，一棟市公所，一棟縣府負責。

余文忠強調，他未來將持續與市公所團隊攜手努力，與縣府合作，精進各項施政作為，回應市民期待，全面提升城市發展量能與生活品質，讓苗栗市朝向更宜居、更具競爭力的城市穩健邁進。

苗栗市長余文忠今天就職2周年活動，別開生面在三之三嘉新幼兒園舉辦。記者范榮達／攝影
苗栗市長余文忠今天就職2周年活動，別開生面在三之三嘉新幼兒園舉辦。記者范榮達／攝影

苗栗市長余文忠今天就職2周年活動，別開生面在三之三嘉新幼兒園舉辦。記者范榮達／攝影
苗栗市長余文忠今天就職2周年活動，別開生面在三之三嘉新幼兒園舉辦。記者范榮達／攝影

苗栗 邱鎮軍 客家話

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