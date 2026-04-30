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桃園八德派出所重建完工 黃黑配色「酷似麥當勞」地方熱議

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市八德派出所明天啟用，鮮明配色與現代感設計引發地方熱議，有民眾笑稱以為要開麥當勞。圖／八德分局提供
桃園市八德派出所明天啟用，鮮明配色與現代感設計引發地方熱議，有民眾笑稱以為要開麥當勞。圖／八德分局提供

桃園市八德派出所因設施老舊、空間不敷使用，前年3月拆除重建，近日完工，黃色線條與黑白牆面對比讓派出所現代感十足，地方民眾笑稱「不看招牌還以為是要開麥當勞」。

八德警方指出，八德舊名「八塊厝」，早期聚落就在八德派出所周邊，而派出所自1986年啟用至今，除了設施老舊，面對轄內重劃區人口迅速增長，廳舍也不敷使用，最後在前年年3月動工，重建能容納100名警力的新建築。未來不僅八德派出所，八德交通分隊也在此提供服務，員警明天就會進駐。

八德分局長鄭文銘表示，新廳舍為派出所舊址重建，地理位置便利市民朋友洽公，設有無障礙設施與友善服務空間，後續將增設指引路牌標示及GOOGLE地圖更新，八德派出所與八德交通分隊肩負著轄區治安與交通秩序重任，遷入新廳舍後，可強化為民服務能量，持續守護地區治安。

地方民眾表示，派出所整修期間，洽公得跑分局，路途要經過車水馬龍的大路口，來回車程至少15分鐘，十分不便。萬一鄰里社區有事，員警從分局趕來也可能影響時效，樂見派出所移回原址；也有民眾稱讚新派出所外觀現代感十足，在派出所招牌和「POLICE」字樣掛上去之前，會以為八德要開新的麥當勞。

麥當勞 桃園

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