新竹「海瑞摃丸」創辦人黃海瑞辭世 享耆壽97歲

新竹「海瑞摃丸」創辦人黃海瑞於4月24日辭世，享耆壽97歲。家屬表示，黃海瑞留給後世最珍貴的資產是「一輩子做好一件事」的初心，這種職人魂將隨著品牌與工藝繼續延續。

海瑞摃丸今天發布新聞稿表示，黃海瑞於1948年在南門市場經營麵攤，當時物資匱乏，堅持選用當天現宰黑毛豬後腿肉製作純肉摃丸，不添加澱粉，每一顆摃丸都飽含肉汁，咬感Q彈。

為突破手工摃丸每日僅30台斤的產能限制，業者指出，1960年代，黃海瑞從打鐵機具獲得靈感，改造成木槌捶打，使日產量躍升至500台斤，此舉不僅讓摃丸走進城隍廟等小吃攤，更促成「米粉配摃丸湯」的經典組合，也成為新竹市的伴手禮文化。

業者指出，黃海瑞在產業萌芽初期，不吝於教導徒弟與工人，將摃丸製作技術廣為流傳，雖然黃海瑞離開了，但其職人精神將持續傳承下去。

新聞稿中，家屬表示，感念父親一生勤勉，留給後世最珍貴的資產並非財富，而是那份「一輩子做好一件事」的初心。