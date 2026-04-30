快訊

統一超卡位超市戰場！砸20億元投資台灣LOPIA

「季麟連說話衝動一點」 鄭麗文談軍購案：1.25兆天文數字空白授權絕不接受

泰坦號海底內爆近3年 她曝收丈夫、兒子遺骸成「兩小盒爛泥」

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹「海瑞摃丸」創辦人黃海瑞辭世 享耆壽97歲

中央社／ 新竹市30日電

新竹「海瑞摃丸」創辦人黃海瑞於4月24日辭世，享耆壽97歲。家屬表示，黃海瑞留給後世最珍貴的資產是「一輩子做好一件事」的初心，這種職人魂將隨著品牌與工藝繼續延續。

海瑞摃丸今天發布新聞稿表示，黃海瑞於1948年在南門市場經營麵攤，當時物資匱乏，堅持選用當天現宰黑毛豬後腿肉製作純肉摃丸，不添加澱粉，每一顆摃丸都飽含肉汁，咬感Q彈。

為突破手工摃丸每日僅30台斤的產能限制，業者指出，1960年代，黃海瑞從打鐵機具獲得靈感，改造成木槌捶打，使日產量躍升至500台斤，此舉不僅讓摃丸走進城隍廟等小吃攤，更促成「米粉配摃丸湯」的經典組合，也成為新竹市的伴手禮文化。

業者指出，黃海瑞在產業萌芽初期，不吝於教導徒弟與工人，將摃丸製作技術廣為流傳，雖然黃海瑞離開了，但其職人精神將持續傳承下去。

新聞稿中，家屬表示，感念父親一生勤勉，留給後世最珍貴的資產並非財富，而是那份「一輩子做好一件事」的初心。

城隍廟 新竹

延伸閱讀

「台東藺草編」保存者林黃嬌辭世 文化部頒旌揚狀

邵族祖靈祭傳承者高春貴辭世 文化部將頒贈旌揚狀

拚搏40年！上市公司董事擬退休玩到盡︰不留遺產 遇1事晚年淒涼

從胎記女孩到上市櫃總裁！羅麗芬出書揭40年逆襲人生「瑞麗嘉」科研布局曝光

相關新聞

揮別時代的眼淚 苗栗明德水庫永春宮吊橋修建打通觀光節點

嘉義縣阿里山福美吊橋景觀平台木棧道前年11月斷裂，造成遊客1死4傷慘劇，苗栗縣評估列為首要改善目標的50多年歷史的明德水庫永春宮吊橋，約5000萬元下個月修建，預計明年底完工，打通觀光節點。

稻田螢光重返都會區 樂生醫院成功復育螢火蟲

點點黃光在水田緩流間明滅，這幅早年稻田才看得到的景象，如今在新北、桃園交界的樂生醫院後山重現。衛福部樂生醫院今年首度嘗試復育本土水生型螢火蟲黃緣螢，3月底野放900隻幼蟲，4月15日首隻成蟲現蹤，下旬

市政新聞2年1131則 苗栗市長余文忠喊「縣市一家親」拚連任

苗栗市長余文忠今天就職2周年活動，他列舉2年1131則市政新聞報導，強調「縣市一家親」為建設加分，並看好台灣美光記憶體股份有限公司進駐銅鑼科學園區外溢作用，打造宜居、宜業的幸福城市。

桃園八德派出所重建完工 黃白配色「酷似麥當勞」地方熱議

桃園市八德派出所因設施老舊、空間不敷使用，前年3月拆除重建，近日完工，黃色線條與白牆對比讓派出所現代感十足，地方民眾笑稱「不看招牌還以為是要開麥當勞」。

新竹縣87件煮食不慎火警 消防局曝起火主因：油鍋乾燒最危險

新竹縣消防局統計，去年迄今爐火烹調火警件數計87件，經分析以油鍋起火及乾燒為主要類型，多數煮菜者外出不在家，多半是鄰居發現異狀因而報案。消防局提醒，廚房用火看似日常，卻潛藏高度風險，應落實「人離火熄」

高密度住宅藏輕生風險 桃園推「心晴社區」防墜、心理關懷納評選

桃市府分析2023年至2026年初自殺防治通報資料，結果顯示，約有68%案件發生於住宅空間，且多數個案在事發前已有明顯徵兆卻未被及時察覺。為強化住宅場域的心理健康守護，衛生局今年擴大推動「心晴社區計畫

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。