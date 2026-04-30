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揮別時代的眼淚 苗栗明德水庫永春宮吊橋修建打通觀光節點

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭屋鄉明德水庫永春宮吊橋去年2月封閉，縣府啟動修建，預計明年底完工。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭屋鄉明德水庫永春宮吊橋去年2月封閉，縣府啟動修建，預計明年底完工。圖／苗栗縣政府提供

嘉義縣阿里山福美吊橋景觀平台木棧道前年11月斷裂，造成遊客1死4傷慘劇，苗栗縣評估列為首要改善目標的50多年歷史的明德水庫永春宮吊橋，約5000萬元下個月修建，預計明年底完工，打通觀光節點。

頭屋鄉明德水庫1970年5月完工蓄水，永春宮在海棠島對外交通受到阻礙，地方募款1975年新建永春宮吊橋（仁隆吊橋、明德三號吊橋），連接縣道126線，吊橋當時使用台灣中油公司油井的鋼纜，至今沒有汰換，福美吊橋景觀平台木棧道斷裂事件後，評估有安全顧慮，廟方於去年2月間封橋，縣府推動整建，備受地方矚目。

縣府爭取客委會補助3150萬元，地方配合款350萬元，但經費仍有不足，縣府再加碼1400萬元，修建工程最近終於發包，預計下個月進場施工，更新主索系統、橋面板，及優化防護設施，強化安全性並延長使用壽命，同時保留吊橋原有特色風貌。

縣府指出，明德水庫近年來大力挹注資源，包括ROT案碼頭區水陸空遊憩區空中飛索、空中自行車，及復駛遊艇，OT案海棠島無動力水域遊憩活動，水上腳踏車、龍舟板，及立式划槳（SUP）等玩法上路，自行車暨環湖步道施工中，永春宮吊橋封閉成了觀光節點。

永春宮吊橋修建，預計明年底恢復通行，效益可以串連海棠島南、北兩岸，吸引遊客更容易親近明湖蘇堤水岸，體驗海棠島水域遊憩活動，並延伸至早期電影「魯冰花」黃屋伙房等場景，為明德水庫觀光明珠加分。

苗栗縣頭屋鄉明德水庫永春宮吊橋去年2月封閉，縣府啟動修建，預計明年底完工。本報資料照片
苗栗縣頭屋鄉明德水庫永春宮吊橋去年2月封閉，縣府啟動修建，預計明年底完工。本報資料照片

阿里山 苗栗縣 水庫 明德水庫

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