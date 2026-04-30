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稻田螢光重返都會區 樂生醫院成功復育螢火蟲

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
衛福部樂生醫院今年首度嘗試復育本土水生型螢火蟲黃緣螢，4月下旬螢光陸續閃現，成為雙北、桃園都會區少見的螢火蟲棲地。圖／樂生醫院提供
衛福部樂生醫院今年首度嘗試復育本土水生型螢火蟲黃緣螢，4月下旬螢光陸續閃現，成為雙北、桃園都會區少見的螢火蟲棲地。圖／樂生醫院提供

點點黃光在水田緩流間明滅，這幅早年稻田才看得到的景象，如今在新北桃園交界的樂生醫院後山重現。衛福部樂生醫院今年首度嘗試復育本土水生型螢火蟲黃緣螢，3月底野放900隻幼蟲，4月15日首隻成蟲現蹤，下旬螢光陸續閃現，成為雙北、桃園都會區少見的螢火蟲棲地。

樂生醫院位於迴龍地區，後倚龜崙山，占地近30公頃，園區保水且隱蔽，動植物生態豐富。院方今年初委託在地螢火蟲復育團隊評估，認為環境條件合適，3月起團隊進駐院區一隅建置生態池，引入活水、鋪設鋪面，並種下在地原生種植物，3月底野放900隻黃緣螢幼蟲，等待成長羽化。

參與復育的在地螢火蟲專家邱明德表示，黃緣螢分布於全台平地至低海拔山區水域，成蟲夜行性、發黃色光，是早期台灣平原與稻田中常見的螢火蟲，幼蟲羽化至成蟲約需20天。樂生院區腹地保水且隱蔽，此次搭建的水田式緩水道用意在於模擬水稻田生態，螢火蟲準時現蹤，代表環境條件獲得認可。

樂生醫院院長王偉傑表示，4月15日院區出現第一隻成蟲，下旬陸續閃現，高峰期約10至15日，是期間限定的景象。院方已實施人數管控，並要求觀賞者放慢腳步、保持安靜、禁用閃光燈，避免干擾螢火蟲生態。他指出，待族群與生態穩定，未來不排除分階段開放外界參觀。

院方表示，樂生園區整體發展計畫去年底完工驗收，未來中和新蘆線、樹林萬大線、桃園捷運棕線將在迴龍站交會，站名為LG21，是雙北、桃園交通樞紐，期待樂生醫院除了提供在地醫療服務，也能為都會區生態保育留一塊空間。

衛福部樂生醫院今年首度嘗試復育本土水生型螢火蟲黃緣螢，4月下旬螢光陸續閃現，成為雙北、桃園都會區少見的螢火蟲棲地。圖／樂生醫院提供
衛福部樂生醫院今年首度嘗試復育本土水生型螢火蟲黃緣螢，4月下旬螢光陸續閃現，成為雙北、桃園都會區少見的螢火蟲棲地。圖／樂生醫院提供

新北 桃園 復育 螢火蟲

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