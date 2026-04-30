新竹縣87件煮食不慎火警 消防局曝起火主因：油鍋乾燒最危險

新竹縣消防局統計，去年迄今爐火烹調火警件數計87件，經分析以油鍋起火及乾燒為主要類型，多數煮菜者外出不在家，多半是鄰居發現異狀因而報案。消防局提醒，廚房用火看似日常，卻潛藏高度風險，應落實「人離火熄」守則，並牢記油鍋起火切勿潑水，以免小火演變為失控大火。

新竹縣消防局指出，當爐火持續加熱沙拉油，油溫上升至260度便會裂解、發煙，當油溫達340度左右，則會起火燃燒。此時絕對不能用水潑向油鍋，此種錯誤滅火方式，將導致火勢迅速擴大，同時產生大量高溫水蒸氣，並伴隨熱油噴濺，恐灼傷滅火者。

新竹縣消防局提醒，民眾如遇油鍋起火，若火勢尚小可接近處理，可依下列步驟進行初期滅火：一、使用鍋蓋由身體前方向鍋面平穩覆蓋，阻絕空氣；二、關閉爐火及瓦斯開關，停止熱源供應；三、靜置待鍋具充分冷卻後，再行處理。

消防局說明，當火勢延燒至抽油煙機，或是廚房濃煙密布難以靠近，應立即呼喊家人逃生避難並撥打119報案，切勿勉強滅火，以免延誤逃生時機或使火勢擴大。最後提醒民眾，選用具有熄火安全裝置及溫度感知功能之爐具，若不小心忘記關閉爐火，當爐頭探針溫度偵測到爐底溫度過高，將會自動關火，保障居家安全。

新竹縣消防局提醒，民眾如遇油鍋起火，若火勢尚小可接近處理，可依圖所示步驟初期滅火。圖／新竹縣消防局提供