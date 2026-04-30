高密度住宅藏輕生風險 桃園推「心晴社區」防墜、心理關懷納評選

桃市府分析2023年至2026年初自殺防治通報資料，結果顯示，約有68%案件發生於住宅空間，且多數個案在事發前已有明顯徵兆卻未被及時察覺。為強化住宅場域的心理健康守護，衛生局今年擴大推動「心晴社區計畫」，預計招募25個以上社區參與，並結合建築管理處優良公寓大廈評選機制，把防墜安全措施與社區關懷服務納入重要評分項目，即日起至6月15日受理申請。

衛生局表示，「心晴社區計畫」於2025年首度推動，邀集16個社區參與，成功將心理健康促進與自殺防治觀念融入社區日常，獲得正面回響。今年延續前一年度成果，由桃園市社區心理衛生中心擴大辦理，以「環境共築」、「心理衛生綠色通道」及「社區關懷服務」三大主軸為核心，持續深化社區支持網絡與早期預防機制，讓居住空間不僅具備安全性，更能成為支持居民情緒與心理健康的重要場域。

衛生局指出，根據研究顯示，高密度居住環境與憂鬱、焦慮等心理健康風險具有高度關聯，住宅既是案件最常發生的場域，也是預防工作最關鍵的前線；這次計畫特別強化社區第一線人員如保全與管理員的「守門人」角色，透過教育訓練與實務指引，提升危機辨識與通報能力，促進早期發現與即時介入。

衛生局表示，凡完成計畫的社區，除可獲得專業輔導與資源支持，也將由衛生局頒發「心晴安全社區認證」標章，並規畫設立「心理健康守護獎」，鼓勵更多社區投入。今年度計畫申請自即日起至6月15日，盼各社區共同打造宜居城市。

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