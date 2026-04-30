快訊

全台男人都在算！醫10年研究「陰莖長度預測公式」 網友集體崩潰：超不準

梅雨季衣服晾不乾發臭？家事達人曝搞定「2關鍵」快乾又省電

反共青年變極端保守派？匈牙利的民主豪賭故事

聽新聞
0:00 / 0:00

拱天宮今午夜舉辦開爐儀式 掀開神房布幔重現白沙屯媽祖聖顏

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
供天宮公告有寄放「進香旗」參加進香者，請持寄放單於5月3日前，到餐廳大樓領取完畢，逾期恕不負保管責任。圖／拱天宮提供
供天宮公告有寄放「進香旗」參加進香者，請持寄放單於5月3日前，到餐廳大樓領取完畢，逾期恕不負保管責任。圖／拱天宮提供

國內宗教盛事之一的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步北港進香活動，媽祖於20日回鑾入宮安座後，依慣例將於今天午夜12點35分舉辦開爐儀式，屆時神房布幔會掀開，重現媽祖聖顏，這也宣告今年進香活動正式畫下圓滿句點。

拱天宮總幹事陳春發表示，開爐儀式雖然沒有搶頭香的場景，但新的正、副爐主及香燈腳都要將進香旗於正殿香爐過火後帶回；當中，新爐主會將爐主媽請回家中供奉，香燈腳則要將進香旗帶回家妥善安置，期待明年再展開徒步進香。

對此，供天宮也公告，有寄放「進香旗」參加進香者，請持寄放單於5月3日之前，到餐廳大樓領取完畢，逾期恕不負保管責任。

同時，為慶賀進香活動圓滿落幕，今年更邀請紙風車劇團表演「順風耳的新香爐」台語版，於5月3日晚間7點，在拱天宮第二停車場演出，邀請大家在媽祖開爐後，媽祖聖誕（農曆3月23日）前夕一起來白沙屯看戲。

北港 苗栗縣 媽祖 拱天宮 白沙屯媽祖 香燈腳

延伸閱讀

「粉紅超跑」白沙屯媽祖為何要到北港進香？起源、流程一次看

媽祖出門大不同！「進香」是聯誼+回娘家、「遶境」是守護轄區

白沙屯媽祖4月12日起駕！近46萬人創新高 「18禁忌曝光」3類人不能鑽轎

新手必看！媽祖進香團11項禮儀、禁忌曝...食衣住行要注意、 這類人別去

相關新聞

拱天宮今午夜舉辦開爐儀式 掀開神房布幔重現白沙屯媽祖聖顏

國內宗教盛事之一的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步北港進香活動，媽祖於20日回鑾入宮安座後，依慣例將於今天午夜12點35分舉辦開爐儀式，屆時神房布幔會掀開，重現媽祖聖顏，這也宣告今年進香活動正式畫下圓

新竹縣87件煮食不慎火警 消防局曝起火主因：油鍋乾燒最危險

新竹縣消防局統計，去年迄今爐火烹調火警件數計87件，經分析以油鍋起火及乾燒為主要類型，多數煮菜者外出不在家，多半是鄰居發現異狀因而報案。消防局提醒，廚房用火看似日常，卻潛藏高度風險，應落實「人離火熄」

高密度住宅藏輕生風險 桃園推「心晴社區」防墜、心理關懷納評選

桃市府分析2023年至2026年初自殺防治通報資料，結果顯示，約有68%案件發生於住宅空間，且多數個案在事發前已有明顯徵兆卻未被及時察覺。為強化住宅場域的心理健康守護，衛生局今年擴大推動「心晴社區計畫

竹市府114年度總決算出爐！歲入303億 累計減債83億

新竹市政府114年度總決算暨附屬單位決算及綜計表日前已完成編製，並依法送審計部新竹市審計室審查。市府主計處表示，去年度財政表現穩健成長，主要係預算執行效能持續精進所致。在歲入決算數達303億元，其中稅

竹北84公務員扛22萬人服務量！人均負荷全台最高…市公所爭擴編

新竹縣竹北市人口破22萬，但市公所實際運作僅84人，每人實際服務逾2600市民，竹北市代表會關切人力不足問題，主席林啟賢呼籲中央正視組織擴編需求；市長鄭朝方也坦言，各單位長期在高壓下運作，未來將向行政

竹縣湖口人口破8.5萬交通壓力爆表 議員陳栢誠要求縣府提交通藍圖

新竹縣湖口鄉人口已突破8萬5000餘人，新竹縣議員陳栢誠今在第7次定期會質詢中指出，基礎建設的擴充速度顯然趕不上人口成長，導致國道湖口交流道及周邊平面道路嚴重壅塞。縣府回應，目前正從局部瓶頸排除轉向大

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。