拱天宮今午夜舉辦開爐儀式 掀開神房布幔重現白沙屯媽祖聖顏

國內宗教盛事之一的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步北港進香活動，媽祖於20日回鑾入宮安座後，依慣例將於今天午夜12點35分舉辦開爐儀式，屆時神房布幔會掀開，重現媽祖聖顏，這也宣告今年進香活動正式畫下圓滿句點。

拱天宮總幹事陳春發表示，開爐儀式雖然沒有搶頭香的場景，但新的正、副爐主及香燈腳都要將進香旗於正殿香爐過火後帶回；當中，新爐主會將爐主媽請回家中供奉，香燈腳則要將進香旗帶回家妥善安置，期待明年再展開徒步進香。

對此，供天宮也公告，有寄放「進香旗」參加進香者，請持寄放單於5月3日之前，到餐廳大樓領取完畢，逾期恕不負保管責任。

同時，為慶賀進香活動圓滿落幕，今年更邀請紙風車劇團表演「順風耳的新香爐」台語版，於5月3日晚間7點，在拱天宮第二停車場演出，邀請大家在媽祖開爐後，媽祖聖誕（農曆3月23日）前夕一起來白沙屯看戲。