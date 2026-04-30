快訊

全台男人都在算！醫10年研究「陰莖長度預測公式」 網友集體崩潰：超不準

梅雨季衣服晾不乾發臭？家事達人曝搞定「2關鍵」快乾又省電

反共青年變極端保守派？匈牙利的民主豪賭故事

聽新聞
0:00 / 0:00

竹市府114年度總決算出爐！歲入303億 累計減債83億

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市累計償還債務68億元，截至今年4月底減債規模已達83億元。圖／市府提供
新竹市累計償還債務68億元，截至今年4月底減債規模已達83億元。圖／市府提供

新竹市政府114年度總決算暨附屬單位決算及綜計表日前已完成編製，並依法送審計部新竹市審計室審查。市府主計處表示，去年度財政表現穩健成長，主要係預算執行效能持續精進所致。在歲入決算數達303億元，其中稅課收入較預算增加6億元；歲出決算數為273億元，執行率逾九成，整體財政更趨穩健、預算執行效能穩定提升。

主計處表示，去年度財政表現穩健成長，主要是預算執行效能持續精進所致。歲入方面決算數303億元，稅課收入較預算增加6億元，受益於稅務局運用智慧科技掌握稅源，印花稅稅收突破10億元，有效挹注市庫財源並提升財務穩定性。歲出方面決算數273億元，執行率逾九成，並較113年度成長，顯示市府務實規畫，分期推動各項政策，審慎控管支出。

此外，在債務管理方面，市府去年度決算已累計償還債務68億元，截至今年4月底減債規模更已高達83億元，一年以上公共債務比率大幅下降，市民平均負債亦隨之減輕，顯示在推動建設的同時，仍兼顧財政健全與世代負擔衡平。

主計處說明，在確保財政穩定的基礎上，市府將預算落實於各項民生政策。於社福方面包括擴大敬老愛心卡使用範圍，深化「助你好孕」貼心政策，新增中醫調理補助，營造友善生育環境。教育方面落實代理教師比照專任教師提敘薪級，改善教育人力待遇，同時成立數位實驗高中，並推動校舍與運動場館整建及通學步道優化。

基礎建設與智慧治理方面，持續推動市區道路橋梁維護、市場重建及路燈汰換等民生工程，並透過設置智慧停車柱提升停車管理效能，同時整合「新竹通APP」多項線上市政服務，打造更智慧便捷的城市生活。經濟活絡與藝文觀光方面，藉由新竹市購物節、春季賞櫻、竹風好市集及青草湖秋焰祭等系列活動及新竹國際動漫節、兒童遊藝節與草地故事節，成功匯聚觀光人潮，進而帶動城市消費動能與地方經濟發展。

市府表示，去年度總決算成果顯示，竹市在財政紀律與城市發展之間取得良好平衡。未來將在既有穩健基礎上，持續精進財務管理、優化資源配置，並以永續發展為核心，將已累積之財政量能投入後續重大建設與長期發展需求。

債務 新竹

延伸閱讀

普發6千現金掀財政攻防 嘉市議員疑市府低估歲入16億賸餘怎麼來？

張善政送勞動節大禮 勞權基金預算明年增至9900萬

竹北84公務員扛22萬人服務量！人均負荷全台最高…市公所爭擴編

台股熱帶動證交稅爆量 還稅於民再掀論戰 財長：優先減債顧財政韌性

相關新聞

拱天宮今午夜舉辦開爐儀式 掀開神房布幔重現白沙屯媽祖聖顏

國內宗教盛事之一的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步北港進香活動，媽祖於20日回鑾入宮安座後，依慣例將於今天午夜12點35分舉辦開爐儀式，屆時神房布幔會掀開，重現媽祖聖顏，這也宣告今年進香活動正式畫下圓

新竹縣87件煮食不慎火警 消防局曝起火主因：油鍋乾燒最危險

新竹縣消防局統計，去年迄今爐火烹調火警件數計87件，經分析以油鍋起火及乾燒為主要類型，多數煮菜者外出不在家，多半是鄰居發現異狀因而報案。消防局提醒，廚房用火看似日常，卻潛藏高度風險，應落實「人離火熄」

高密度住宅藏輕生風險 桃園推「心晴社區」防墜、心理關懷納評選

桃市府分析2023年至2026年初自殺防治通報資料，結果顯示，約有68%案件發生於住宅空間，且多數個案在事發前已有明顯徵兆卻未被及時察覺。為強化住宅場域的心理健康守護，衛生局今年擴大推動「心晴社區計畫

竹市府114年度總決算出爐！歲入303億 累計減債83億

新竹市政府114年度總決算暨附屬單位決算及綜計表日前已完成編製，並依法送審計部新竹市審計室審查。市府主計處表示，去年度財政表現穩健成長，主要係預算執行效能持續精進所致。在歲入決算數達303億元，其中稅

竹北84公務員扛22萬人服務量！人均負荷全台最高…市公所爭擴編

新竹縣竹北市人口破22萬，但市公所實際運作僅84人，每人實際服務逾2600市民，竹北市代表會關切人力不足問題，主席林啟賢呼籲中央正視組織擴編需求；市長鄭朝方也坦言，各單位長期在高壓下運作，未來將向行政

竹縣湖口人口破8.5萬交通壓力爆表 議員陳栢誠要求縣府提交通藍圖

新竹縣湖口鄉人口已突破8萬5000餘人，新竹縣議員陳栢誠今在第7次定期會質詢中指出，基礎建設的擴充速度顯然趕不上人口成長，導致國道湖口交流道及周邊平面道路嚴重壅塞。縣府回應，目前正從局部瓶頸排除轉向大

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。