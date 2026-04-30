竹市府114年度總決算出爐！歲入303億 累計減債83億

新竹市政府114年度總決算暨附屬單位決算及綜計表日前已完成編製，並依法送審計部新竹市審計室審查。市府主計處表示，去年度財政表現穩健成長，主要係預算執行效能持續精進所致。在歲入決算數達303億元，其中稅課收入較預算增加6億元；歲出決算數為273億元，執行率逾九成，整體財政更趨穩健、預算執行效能穩定提升。

主計處表示，去年度財政表現穩健成長，主要是預算執行效能持續精進所致。歲入方面決算數303億元，稅課收入較預算增加6億元，受益於稅務局運用智慧科技掌握稅源，印花稅稅收突破10億元，有效挹注市庫財源並提升財務穩定性。歲出方面決算數273億元，執行率逾九成，並較113年度成長，顯示市府務實規畫，分期推動各項政策，審慎控管支出。

此外，在債務管理方面，市府去年度決算已累計償還債務68億元，截至今年4月底減債規模更已高達83億元，一年以上公共債務比率大幅下降，市民平均負債亦隨之減輕，顯示在推動建設的同時，仍兼顧財政健全與世代負擔衡平。

主計處說明，在確保財政穩定的基礎上，市府將預算落實於各項民生政策。於社福方面包括擴大敬老愛心卡使用範圍，深化「助你好孕」貼心政策，新增中醫調理補助，營造友善生育環境。教育方面落實代理教師比照專任教師提敘薪級，改善教育人力待遇，同時成立數位實驗高中，並推動校舍與運動場館整建及通學步道優化。

基礎建設與智慧治理方面，持續推動市區道路橋梁維護、市場重建及路燈汰換等民生工程，並透過設置智慧停車柱提升停車管理效能，同時整合「新竹通APP」多項線上市政服務，打造更智慧便捷的城市生活。經濟活絡與藝文觀光方面，藉由新竹市購物節、春季賞櫻、竹風好市集及青草湖秋焰祭等系列活動及新竹國際動漫節、兒童遊藝節與草地故事節，成功匯聚觀光人潮，進而帶動城市消費動能與地方經濟發展。

市府表示，去年度總決算成果顯示，竹市在財政紀律與城市發展之間取得良好平衡。未來將在既有穩健基礎上，持續精進財務管理、優化資源配置，並以永續發展為核心，將已累積之財政量能投入後續重大建設與長期發展需求。