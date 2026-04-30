快訊

全台男人都在算！醫10年研究「陰莖長度預測公式」 網友集體崩潰：超不準

梅雨季衣服晾不乾發臭？家事達人曝搞定「2關鍵」快乾又省電

反共青年變極端保守派？匈牙利的民主豪賭故事

聽新聞
0:00 / 0:00

竹北84公務員扛22萬人服務量！人均負荷全台最高…市公所爭擴編

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
面對結構性人力缺口，鄭朝方表示，將函請行政院爭取擴編，透過更合理的人力配置，持續放大竹北治理能量。圖／竹北市公所提供
面對結構性人力缺口，鄭朝方表示，將函請行政院爭取擴編，透過更合理的人力配置，持續放大竹北治理能量。圖／竹北市公所提供

新竹竹北市人口破22萬，但市公所實際運作僅84人，每人實際服務逾2600市民，竹北市代表會關切人力不足問題，主席林啟賢呼籲中央正視組織擴編需求；市長鄭朝方也坦言，各單位長期在高壓下運作，未來將向行政院爭取人力補強，以因應城市快速成長。

竹北市近年人口快速成長，已躍居全國最大縣轄市，城市發展帶動公共服務需求同步攀升，但行政資源配置卻明顯不足。根據最新統計，市公所編制106人，實際運作人力僅84人，卻需支撐超過22萬人口服務量能，人均負荷高居全國之冠。

竹北市代表會第10屆第7次定期會中，主席林啟賢與代表們特別關切人力問題。林啟賢指出，擔任主席4屆以來，近3年感受最深，在市長鄭朝方帶領下，竹北建設推動快速、活動規模與參與度大幅提升，城市發展「有感」，但基層同仁長期處於高壓狀態，工作負荷沉重，呼籲中央應正視現況，提供合理擴編與支持。

若以服務人口比來看，全國第二大縣轄市彰化市服務比為1比1234，屏東市為1比1044，朴子市約1比512；鄰近竹東鎮與湖口鄉分別為1比1125及1比1216，新竹市政府約1比1024、新竹縣政府約1比1129。相較之下，竹北市公所人均負擔高達1比2086，實際服務人數甚至超過2600人，遠高於全台行政單位。

鄭朝方表示，面對極限人力挑戰，各單位人力普遍吃緊。工務課不到10人，卻需負責全市道路、橋梁及重大建設規畫；公用課不到10人維護近200座公園、停車場與路燈；文觀課含課長僅4人，卻須規畫執行多場大型活動。各單位同仁在高壓環境下展現高度專業與韌性，成為推動城市進步的重要力量。

鄭朝方也指出，由於人力不足，他也須親自投入各項業務，從建設設計、施工到驗收皆全程參與，甚至活動創意多在深夜反覆思考成形，帶領團隊以高標準完成各項任務，才讓竹北近年建設與活動成果備受肯定。

面對結構性人力缺口，鄭朝方表示，將函請行政院爭取擴編，透過更合理的人力配置，持續放大竹北治理能量。竹北市在有限人力下達到接近市政府等級的服務水平，並成為其他縣市觀摩對象，顯示城市發展成果並非偶然，而是來自團隊長期高強度投入與專業累積。

新竹縣政府及所轄其他12鄉鎮、新竹市政府公務人員員額統計表。圖／竹北市公所提供
新竹縣政府及所轄其他12鄉鎮、新竹市政府公務人員員額統計表。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北市人口破22萬，但市公所實際運作僅84人，每人實際服務逾2600市民，竹北市代表會關切人力不足問題。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市人口破22萬，但市公所實際運作僅84人，每人實際服務逾2600市民，竹北市代表會關切人力不足問題。圖／竹北市公所提供

林啟賢指出，擔任主席4屆以來，近3年感受最深，在市長鄭朝方帶領下，竹北建設推動快速、活動規模與參與度大幅提升，城市發展「有感」，但基層同仁長期處於高壓狀態，工作負荷沉重。圖／竹北市公所提供
林啟賢指出，擔任主席4屆以來，近3年感受最深，在市長鄭朝方帶領下，竹北建設推動快速、活動規模與參與度大幅提升，城市發展「有感」，但基層同仁長期處於高壓狀態，工作負荷沉重。圖／竹北市公所提供

全台縣轄市公務人員員額統計表。圖／竹北市公所提供
全台縣轄市公務人員員額統計表。圖／竹北市公所提供

行政院 人力 新竹 竹北 公務員

延伸閱讀

新竹臺大分院竹北院區二期工程上樑 強化三院區整合綜效 擴充醫療量能

竹縣湖口人口破8.5萬交通壓力爆表 議員陳栢誠要求縣府提交通藍圖

新竹台大分院竹北2期上梁 116年竣工增病床

竹東深夜噪音擾民 鄭朝鐘爭取科技設備 縣府擬導入AI聲紋辨識

相關新聞

拱天宮今午夜舉辦開爐儀式 掀開神房布幔重現白沙屯媽祖聖顏

國內宗教盛事之一的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步北港進香活動，媽祖於20日回鑾入宮安座後，依慣例將於今天午夜12點35分舉辦開爐儀式，屆時神房布幔會掀開，重現媽祖聖顏，這也宣告今年進香活動正式畫下圓

新竹縣87件煮食不慎火警 消防局曝起火主因：油鍋乾燒最危險

新竹縣消防局統計，去年迄今爐火烹調火警件數計87件，經分析以油鍋起火及乾燒為主要類型，多數煮菜者外出不在家，多半是鄰居發現異狀因而報案。消防局提醒，廚房用火看似日常，卻潛藏高度風險，應落實「人離火熄」

高密度住宅藏輕生風險 桃園推「心晴社區」防墜、心理關懷納評選

桃市府分析2023年至2026年初自殺防治通報資料，結果顯示，約有68%案件發生於住宅空間，且多數個案在事發前已有明顯徵兆卻未被及時察覺。為強化住宅場域的心理健康守護，衛生局今年擴大推動「心晴社區計畫

竹市府114年度總決算出爐！歲入303億 累計減債83億

新竹市政府114年度總決算暨附屬單位決算及綜計表日前已完成編製，並依法送審計部新竹市審計室審查。市府主計處表示，去年度財政表現穩健成長，主要係預算執行效能持續精進所致。在歲入決算數達303億元，其中稅

竹北84公務員扛22萬人服務量！人均負荷全台最高…市公所爭擴編

新竹縣竹北市人口破22萬，但市公所實際運作僅84人，每人實際服務逾2600市民，竹北市代表會關切人力不足問題，主席林啟賢呼籲中央正視組織擴編需求；市長鄭朝方也坦言，各單位長期在高壓下運作，未來將向行政

竹縣湖口人口破8.5萬交通壓力爆表 議員陳栢誠要求縣府提交通藍圖

新竹縣湖口鄉人口已突破8萬5000餘人，新竹縣議員陳栢誠今在第7次定期會質詢中指出，基礎建設的擴充速度顯然趕不上人口成長，導致國道湖口交流道及周邊平面道路嚴重壅塞。縣府回應，目前正從局部瓶頸排除轉向大

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。