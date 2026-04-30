竹北84公務員扛22萬人服務量！人均負荷全台最高…市公所爭擴編

新竹縣竹北市人口破22萬，但市公所實際運作僅84人，每人實際服務逾2600市民，竹北市代表會關切人力不足問題，主席林啟賢呼籲中央正視組織擴編需求；市長鄭朝方也坦言，各單位長期在高壓下運作，未來將向行政院爭取人力補強，以因應城市快速成長。

竹北市近年人口快速成長，已躍居全國最大縣轄市，城市發展帶動公共服務需求同步攀升，但行政資源配置卻明顯不足。根據最新統計，市公所編制106人，實際運作人力僅84人，卻需支撐超過22萬人口服務量能，人均負荷高居全國之冠。

竹北市代表會第10屆第7次定期會中，主席林啟賢與代表們特別關切人力問題。林啟賢指出，擔任主席4屆以來，近3年感受最深，在市長鄭朝方帶領下，竹北建設推動快速、活動規模與參與度大幅提升，城市發展「有感」，但基層同仁長期處於高壓狀態，工作負荷沉重，呼籲中央應正視現況，提供合理擴編與支持。

若以服務人口比來看，全國第二大縣轄市彰化市服務比為1比1234，屏東市為1比1044，朴子市約1比512；鄰近竹東鎮與湖口鄉分別為1比1125及1比1216，新竹市政府約1比1024、新竹縣政府約1比1129。相較之下，竹北市公所人均負擔高達1比2086，實際服務人數甚至超過2600人，遠高於全台行政單位。

鄭朝方表示，面對極限人力挑戰，各單位人力普遍吃緊。工務課不到10人，卻需負責全市道路、橋梁及重大建設規畫；公用課不到10人維護近200座公園、停車場與路燈；文觀課含課長僅4人，卻須規畫執行多場大型活動。各單位同仁在高壓環境下展現高度專業與韌性，成為推動城市進步的重要力量。

鄭朝方也指出，由於人力不足，他也須親自投入各項業務，從建設設計、施工到驗收皆全程參與，甚至活動創意多在深夜反覆思考成形，帶領團隊以高標準完成各項任務，才讓竹北近年建設與活動成果備受肯定。

面對結構性人力缺口，鄭朝方表示，將函請行政院爭取擴編，透過更合理的人力配置，持續放大竹北治理能量。竹北市在有限人力下達到接近市政府等級的服務水平，並成為其他縣市觀摩對象，顯示城市發展成果並非偶然，而是來自團隊長期高強度投入與專業累積。

新竹縣政府及所轄其他12鄉鎮、新竹市政府公務人員員額統計表。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北市人口破22萬，但市公所實際運作僅84人，每人實際服務逾2600市民，竹北市代表會關切人力不足問題。圖／竹北市公所提供

林啟賢指出，擔任主席4屆以來，近3年感受最深，在市長鄭朝方帶領下，竹北建設推動快速、活動規模與參與度大幅提升，城市發展「有感」，但基層同仁長期處於高壓狀態，工作負荷沉重。圖／竹北市公所提供