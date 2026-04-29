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新竹臺大分院竹北院區二期工程上樑 強化三院區整合綜效 擴充醫療量能

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
新竹臺大分院生醫醫院竹北院區二期工程主體結構施工已進入關鍵階段，預計於民國116年4月竣工，並於同年底完成進駐啟用。圖／新竹臺大分院提供
新竹臺大分院生醫醫院竹北院區二期工程主體結構施工已進入關鍵階段，預計於民國116年4月竣工，並於同年底完成進駐啟用。圖／新竹臺大分院提供

新竹臺大分院生醫醫院竹北院區二期工程今（29）日舉行上樑典禮，象徵主體結構工程邁入重要里程碑。工程預計於民國116年4月竣工、同年底完成進駐，未來將透過空橋串聯一期醫療大樓，擴充整體醫療、教學與研究資源，強化大新竹地區急重症照護與整體醫療服務量能。

今日上樑典禮由醒獅團揭開序幕，儀式莊嚴隆重，各界貴賓齊聚一堂，共同見證重要時刻。臺灣大學副校長楊志新擔任主祭，與臺大醫院余忠仁院長、新竹臺大分院院長洪冠予及副院長蔡孟昆等人共同完成獻香、祝禱及上樑儀式，祈願工程順利推進、如期竣工。新竹科學園區管理局胡世民局長、新竹市邱臣遠副市長、新竹縣政府衛生局黃秀蕙副局長、新竹市衛生局林素芬副局長，瑞助營造徐美玉總經理、譚俊彥建築師等多位貴賓並於鋼構簽名留念，展現各界對區域醫療建設的支持與未來啟用的共同期許。

臺灣大學副校長楊志新表示，大學附設醫院不僅是醫療服務場域，更是培育人才、推動研究與實踐社會責任的重要基地。新竹作為臺灣科技發展重鎮與年輕家庭聚集城市，城市成長需要同步提升醫療、教育與研究量能。竹北院區二期完工後，將成為結合臨床照護、人才培育與醫學創新的重要據點，串聯醫療照護、臨床教學與科研能量，讓高品質醫療服務與城市發展並進。

臺大醫院院長余忠仁指出，竹北院區二期順利上樑，代表臺大醫療體系在桃竹苗生活圈的醫療量能持續擴充，區域布局逐步成形。工程期間歷經疫情、缺工及營建市場變動等挑戰，仍如期達成重要節點，展現推動重大醫療建設的執行韌性。面對高齡化趨勢，以及桃園、新竹縣市人口持續成長，急重症照護需求日益增加，新竹臺大分院於區域醫療網絡中的功能將更加重要。未來，臺大醫院將持續透過跨院區整合、人才培育及臨床研究合作，攜手各分院強化醫療品質與服務量能。

新竹臺大分院洪冠予院長強調，竹北院區位於新竹生物醫學園區核心，鄰近科學園區與高鐵新竹站，具備推動智慧醫療與跨域合作優勢。二期工程規劃地上9層、地下2層，設置國際會議廳、健康管理中心、智慧醫療創新中心及教學研究空間等設施，並透過空間調整與資源配置，使一期醫療大樓逐步新增216張急性與一般病床，提升住院照護與急重症服務能量及民眾就醫便利性。

臺灣大學副校長楊志新（右四）、臺大醫院院長余忠仁（左四）、新竹臺大分院院長洪冠予（右三）、新竹科學園區管理局局長胡世民（左三）、新竹市副市長邱臣遠（右二）等貴賓共同於鋼構簽名留念。圖／新竹臺大分院提供
臺灣大學副校長楊志新（右四）、臺大醫院院長余忠仁（左四）、新竹臺大分院院長洪冠予（右三）、新竹科學園區管理局局長胡世民（左三）、新竹市副市長邱臣遠（右二）等貴賓共同於鋼構簽名留念。圖／新竹臺大分院提供

新竹 竹北 醫院

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