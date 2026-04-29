新竹臺大分院竹北院區二期工程上樑 強化三院區整合綜效 擴充醫療量能

新竹臺大分院生醫醫院竹北院區二期工程今（29）日舉行上樑典禮，象徵主體結構工程邁入重要里程碑。工程預計於民國116年4月竣工、同年底完成進駐，未來將透過空橋串聯一期醫療大樓，擴充整體醫療、教學與研究資源，強化大新竹地區急重症照護與整體醫療服務量能。

今日上樑典禮由醒獅團揭開序幕，儀式莊嚴隆重，各界貴賓齊聚一堂，共同見證重要時刻。臺灣大學副校長楊志新擔任主祭，與臺大醫院余忠仁院長、新竹臺大分院院長洪冠予及副院長蔡孟昆等人共同完成獻香、祝禱及上樑儀式，祈願工程順利推進、如期竣工。新竹科學園區管理局胡世民局長、新竹市邱臣遠副市長、新竹縣政府衛生局黃秀蕙副局長、新竹市衛生局林素芬副局長，瑞助營造徐美玉總經理、譚俊彥建築師等多位貴賓並於鋼構簽名留念，展現各界對區域醫療建設的支持與未來啟用的共同期許。

臺灣大學副校長楊志新表示，大學附設醫院不僅是醫療服務場域，更是培育人才、推動研究與實踐社會責任的重要基地。新竹作為臺灣科技發展重鎮與年輕家庭聚集城市，城市成長需要同步提升醫療、教育與研究量能。竹北院區二期完工後，將成為結合臨床照護、人才培育與醫學創新的重要據點，串聯醫療照護、臨床教學與科研能量，讓高品質醫療服務與城市發展並進。

臺大醫院院長余忠仁指出，竹北院區二期順利上樑，代表臺大醫療體系在桃竹苗生活圈的醫療量能持續擴充，區域布局逐步成形。工程期間歷經疫情、缺工及營建市場變動等挑戰，仍如期達成重要節點，展現推動重大醫療建設的執行韌性。面對高齡化趨勢，以及桃園、新竹縣市人口持續成長，急重症照護需求日益增加，新竹臺大分院於區域醫療網絡中的功能將更加重要。未來，臺大醫院將持續透過跨院區整合、人才培育及臨床研究合作，攜手各分院強化醫療品質與服務量能。

新竹臺大分院洪冠予院長強調，竹北院區位於新竹生物醫學園區核心，鄰近科學園區與高鐵新竹站，具備推動智慧醫療與跨域合作優勢。二期工程規劃地上9層、地下2層，設置國際會議廳、健康管理中心、智慧醫療創新中心及教學研究空間等設施，並透過空間調整與資源配置，使一期醫療大樓逐步新增216張急性與一般病床，提升住院照護與急重症服務能量及民眾就醫便利性。