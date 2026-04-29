華山基金會陪孤老訪桃園客家茶文化館 替代役公益大使團「金孫」作伴

華山基金會今日舉辦「愛老人『茶』覺幸福」一日遊，安排桃園250位孤老參訪台灣客家茶文化館，體驗客家以茶敬客、以茶會友；以茶爲禮、以茶敘情文化。副市長蘇俊賓到場致意，也帶著「替代役公益大使團」化身「金孫」，讓阿公阿嬤在歡笑中感受陪伴的幸福與節日的喜悅。

蘇俊賓說，華山基金會長年深耕基層，持續發掘社會最細微，也最需要被照顧的角落，並以靈活而溫柔的方式，將資源送到最需要的人手中。這分情懷與市府推動「替代役公益大使」計畫契合，考量端午佳節將至，長輩在節慶時更期待有人陪伴的心情，民政局攜手華山基金會，善用役男年輕的力量，走入社區、投入公益，青銀共伴享受最富有人情的溫度。

華山基金會表示，端午活動籌備初期，資源募集一度較為吃緊，所幸在民政局協助下整合在地資源，串聯桃園市龍潭區公所、偉盛工業公司、觀音區農會及伊莉莎白婚宴莊園等單位共同投入，活動安排長輩參訪台灣客家茶文化館，體驗手作茶包DIY與茶席；活動時替代役男全程陪伴，從行動協助到互動交流，成為長輩最貼心的陪伴，在互動中拉近世代距離。

民政局表示，「替代役公益大使團」推動至今，已結合各區公所及在地社福團體，累計辦理逾2400場次、服務逾5萬人次，持續補充基層照顧量能，讓陪伴成為支撐長輩生活的重要力量。

桃園市政府替代役公益大使團推動至今，已結合各區公所及在地社福團體，累計辦理逾2400場次、服務逾5萬人次。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市政府「替代役公益大使團」參與華山基金會關懷孤老活動。圖／桃園市政府新聞處