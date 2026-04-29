桃市府替代役男扮金孫 青銀共伴成就人情味風景

桃園市民政局今天與華山基金會舉辦端午出遊活動，由13名替代役男與服務夥伴陪同250名長輩出遊，桃園市副市長蘇俊賓說特別「帶著金孫來陪阿公阿嬤」，讓長輩感受陪伴及節日幸福。

桃園市政府民政局表示，「替代役公益大使團」從113年推動至今，期間結合各區公所及社福團體累計辦理超過2400場次、服務逾5萬人次，除補充基層照顧量能，也讓「陪伴」成為支撐長輩生活的重要力量。

中壢林阿公（化名）說，10年前因酒駕事故遭追撞，頸椎受傷後生活一度陷入困境甚至失去工作，「那時候真的不知道日子怎麼過」，還好有華山基金會及替代役男們長時間陪伴復健與關懷，如今已能逐步照料自己生活。參與陪伴的替代役男冠廷（化名）說，走入長輩生活才體會陪伴的意義，讓彼此在互動中獲得力量，「這段經驗會一直記在心裡」。

服役逾4個月的替代役男小詠（化名）指出，首次參加的活動是協助發放春節物資，原以為只是送物資、為長輩量血壓與聊天，但真正走進長輩的住所，看見他們獨自生活的模樣，忍不住想未來大家都可能成為需被關懷與陪伴的人，可能面臨孤單與無助，役男們除送出物資，更是「有人還記得他們」的心意。

華山基金會表示，今天攜手民政局舉辦「端午動起來・茶覺幸福郊遊趣」，由13名替代役男陪同250名長輩與服務夥伴共400人出遊，安排長輩參訪龍潭區的台灣客家茶文化館，進行手作茶包DIY與茶席體驗，期間替代役男們從行動協助到互動交流，也成為長輩最貼心的陪伴。

參與活動的桃園市副市長蘇俊賓指出，華山基金會深耕基層並送上資源，這份情懷與市府推動「替代役公益大使」計畫契合，今天特別「帶著金孫來陪阿公阿嬤」，讓替代役男在過程中看見服務的意義，也在與長輩的互動中體會不同世代的人生風景，成為珍貴難忘的記憶。