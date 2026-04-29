快訊

一撞害死女警…肇事女大生只顧機車未道歉遭撻伐 學校回應了

4縣市發布大雨特報！雷雨狂炸到明清晨 氣象署提醒慎防積水、坍方

2026報稅季來了！綜所稅新制重點整理 申報避雷指南全攻略

聽新聞
0:00 / 0:00

竹縣湖口人口破8.5萬交通壓力爆表 陳栢誠要求縣府提交通藍圖

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣湖口鄉人口已突破8萬5000餘人，新竹縣議員陳栢誠今在第7次定期會質詢中指出，基礎建設的擴充速度顯然趕不上人口成長，導致國道湖口交流道及周邊平面道路嚴重壅塞。記者黃羿馨／攝影
新竹縣湖口鄉人口已突破8萬5000餘人，新竹縣議員陳栢誠今在第7次定期會質詢中指出，基礎建設的擴充速度顯然趕不上人口成長，導致國道湖口交流道及周邊平面道路嚴重壅塞。記者黃羿馨／攝影

新竹縣湖口鄉人口已突破8萬5000餘人，新竹縣議員陳栢誠今在第7次定期會質詢中指出，基礎建設的擴充速度顯然趕不上人口成長，導致國道湖口交流道及周邊平面道路嚴重壅塞。縣府回應，目前正從局部瓶頸排除轉向大型架構分流階段。

陳栢誠表示，隨著工業區與重畫區持續開發，交通承載能力更顯吃緊，相關開發案應嚴格進行交通影響評估；同時，勝利路拓寬及涵洞改建等工程，也應加速推動，以回應民眾對通行安全與效率的需求。

新竹縣政府交通處與工務處說明，目前交通改善策略已由過去的「局部瓶頸排除」，轉向「大型架構分流」。其中，國道1號增設湖口第二交流道為關鍵計畫，規畫銜接台1線，盼有效分散既有交流道車流壓力。

新竹縣長楊文科指出，該案預計下月初進入審議程序，若順利通過，將有助提升整體交通便利性；此外，竹9線壅塞路廊也已爭取交通部補助進行整體規畫。湖口近期有多項重大建設及企業進駐，區域發展潛力強勁，勝利路拓寬案已進入前置作業階段，待土地取得完成即可動工。

除交通議題外，陳栢誠也關注客家獅文化發展，認為目前補助多偏向活動型態，缺乏長期人才培育機制，不利文化扎根與產業化。文化局長朱淑敏回應，已透過文化部文化資產局補助推動傳習計畫，包含人才培訓及工作坊；教育局統計，目前縣內已有9所學校設立客家獅相關社團或課程，其中芎林、文山、東海等5校推動逾5年，逐步建立傳承基礎。

楊文科表示，客家獅為重要文化資產，未來將結合藝術季與節慶活動推廣，並評估在2029年全國運動會開閉幕典禮安排演出，打造地方文化品牌。陳栢誠則建議，應進一步將客家獅納入觀光發展策略，串聯商圈與夜市，帶動人潮與消費，促進文化產業化。

此外，陳栢誠亦關心湖口治安、警力配置、學生通學安全，以及民政業務數位化與特教資源配置等議題。

交通部 新竹 新竹縣

延伸閱讀

竹東深夜噪音擾民 鄭朝鐘爭取科技設備 縣府擬導入AI聲紋辨識

竹縣強化校園安全 打出AI牌

淡江大橋通車在即 立院考察洪孟楷要求優化

桃園龜山下湖蓋公園有望？ 張善政拍板啟動第一階段工程規畫

相關新聞

內壢平交道塞爆民怨四起 張善政：已要求鐵道局道岔工程延至暑假

桃鐵地下化工程切換臨時軌後，台鐵列車降速通過，中壢內壢段沿線9處平交道近2天上下班尖峰嚴重壅塞，民眾通行時間從10分鐘暴增至30分鐘。桃園市長張善政今在市政會議表示，市府已要求鐵道局原訂5月8日至6月

早一步揪出罕病！桃園5月起擴大新生兒篩檢 每胎補助2000元

桃園市推動多項婦幼措施，市長張善政今在市政會議上宣布，自5月1日起將推出「新生兒先天性代謝異常疾病篩檢補助計畫」，在原有公費篩檢項目外擴大10項自費篩檢補助，每名新生兒最高可獲2000元補助，預估每年

國3苑裡至大甲南向5月6日晚上9點起封閉9個小時 用路人注意改道

國道3號台中市大甲南下動態地磅建置，5月6日晚上9點至翌日上午6點封閉南向苗栗縣苑裡至大甲路段，施工吊裝鋼結構，高速公路局中區養護工程分局提醒用路人注意提前改道。

爭取竹東河濱公園升級 議員楊昌德盼四季有花仿台東黑森林

台東黑森林生態豐富、環境幽靜成熱門景點。新竹縣議員楊昌德今在縣議會定期會質詢指出，竹東河濱公園擁150公頃綠地，為地方珍貴資源，建議縣府比照黑森林公園模式，在合法前提下整體改善。縣長楊文科回應，將由環

竹東深夜噪音擾民 鄭朝鐘爭取科技設備 縣府擬導入AI聲紋辨識

新竹縣竹東鎮人口逾9.8萬人，隨著交通流量增加與道路型態筆直開闊，近來深夜車輛噪音問題引發民怨。新竹縣議員鄭朝鐘今在縣議會定期會質詢時指出，中豐路、長春路及市區一帶，晚間11時過後常有機車與汽車高速通

苗栗4市鄉中油天然氣今天查漏 暫調高嗅劑濃度民眾請注意

台灣中油股份有限公司天然氣事業部今天在苗栗縣頭份市等4市鄉，及新竹縣峨眉鄉辦理天然氣查漏作業，調高嗅劑濃度，中油提醒民眾注意，如發覺異味立即反應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。