竹縣湖口人口破8.5萬交通壓力爆表 陳栢誠要求縣府提交通藍圖

新竹縣湖口鄉人口已突破8萬5000餘人，新竹縣議員陳栢誠今在第7次定期會質詢中指出，基礎建設的擴充速度顯然趕不上人口成長，導致國道湖口交流道及周邊平面道路嚴重壅塞。縣府回應，目前正從局部瓶頸排除轉向大型架構分流階段。

陳栢誠表示，隨著工業區與重畫區持續開發，交通承載能力更顯吃緊，相關開發案應嚴格進行交通影響評估；同時，勝利路拓寬及涵洞改建等工程，也應加速推動，以回應民眾對通行安全與效率的需求。

新竹縣政府交通處與工務處說明，目前交通改善策略已由過去的「局部瓶頸排除」，轉向「大型架構分流」。其中，國道1號增設湖口第二交流道為關鍵計畫，規畫銜接台1線，盼有效分散既有交流道車流壓力。

新竹縣長楊文科指出，該案預計下月初進入審議程序，若順利通過，將有助提升整體交通便利性；此外，竹9線壅塞路廊也已爭取交通部補助進行整體規畫。湖口近期有多項重大建設及企業進駐，區域發展潛力強勁，勝利路拓寬案已進入前置作業階段，待土地取得完成即可動工。

除交通議題外，陳栢誠也關注客家獅文化發展，認為目前補助多偏向活動型態，缺乏長期人才培育機制，不利文化扎根與產業化。文化局長朱淑敏回應，已透過文化部文化資產局補助推動傳習計畫，包含人才培訓及工作坊；教育局統計，目前縣內已有9所學校設立客家獅相關社團或課程，其中芎林、文山、東海等5校推動逾5年，逐步建立傳承基礎。

楊文科表示，客家獅為重要文化資產，未來將結合藝術季與節慶活動推廣，並評估在2029年全國運動會開閉幕典禮安排演出，打造地方文化品牌。陳栢誠則建議，應進一步將客家獅納入觀光發展策略，串聯商圈與夜市，帶動人潮與消費，促進文化產業化。

此外，陳栢誠亦關心湖口治安、警力配置、學生通學安全，以及民政業務數位化與特教資源配置等議題。