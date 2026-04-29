8歲存18萬7000元 苗栗兒少發展帳戶助攻弱勢翻轉

苗栗縣一名8歲小孩家長每個月不間斷存1000元，兒童及少年未來教育與發展帳戶累積18萬7000多元，帳戶滿18歲可以領回50多萬元，第一桶金助攻翻轉人生。

兒少未來教育與發展帳戶2017年6月開辦，中低、低收入戶家庭每月存500元、1000元或1250元，政府提供開戶金1萬元，每月相對提撥同額儲蓄，一直到年滿18歲，專戶不列計審查福利資格標準，苗栗縣共有547人完成開戶，其中，84名去年穩定繳存，縣府發給500元至2500元不等獎勵金，共16萬2000元。

縣府今天以「夢想啟程」為主題，在火車頭園區舉辦兒少發展帳戶績優繳存家戶頒獎典禮，11戶代表接受表揚，一名8歲小孩每個月存1000元不間斷，帳戶累積18萬7000多元；此外，還有4寶家庭，家長努力為2名符合兒少發展帳戶資格的小孩，每月各存款1000元，累積18萬餘元。

兒少發展帳戶開辦至今滿10年，縣府特別設計紀念獎章，縣府副秘書長許滿顯連同獎勵金、撲滿及環保杯等頒獎給積 家戶代表，月稱光明寺並捐贈民生物資，縣議員曾美露、徐筱菁、陳品安等人到場致意。

許滿顯、縣府社會處副處長邱苹榛等人說，翻轉未來，不一定靠一次巨大的改變，而是每天一點一滴的堅持，兒少發展帳戶都是家長最深的愛，帳戶18歲領回，作為第一桶金，無論繼續就學，或就業、創業基金，助攻翻轉改變人生。