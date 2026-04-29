快訊

遭季麟連嗆開除黨籍 韓國瑜42字發文：此生所行無愧於國家

不慎噴灑辣椒水...捷運紅線疏散3節車廂旅客 北捷開罰1萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

8歲存18萬7000元 苗栗兒少發展帳戶助攻弱勢翻轉

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府今天以「夢想啟程」為主題，在火車頭園區舉辦兒少發展帳戶績優繳存家戶頒獎典禮，11戶代表接受表揚。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府今天以「夢想啟程」為主題，在火車頭園區舉辦兒少發展帳戶績優繳存家戶頒獎典禮，11戶代表接受表揚。記者范榮達／攝影

苗栗縣一名8歲小孩家長每個月不間斷存1000元，兒童及少年未來教育與發展帳戶累積18萬7000多元，帳戶滿18歲可以領回50多萬元，第一桶金助攻翻轉人生。

兒少未來教育與發展帳戶2017年6月開辦，中低、低收入戶家庭每月存500元、1000元或1250元，政府提供開戶金1萬元，每月相對提撥同額儲蓄，一直到年滿18歲，專戶不列計審查福利資格標準，苗栗縣共有547人完成開戶，其中，84名去年穩定繳存，縣府發給500元至2500元不等獎勵金，共16萬2000元。

縣府今天以「夢想啟程」為主題，在火車頭園區舉辦兒少發展帳戶績優繳存家戶頒獎典禮，11戶代表接受表揚，一名8歲小孩每個月存1000元不間斷，帳戶累積18萬7000多元；此外，還有4寶家庭，家長努力為2名符合兒少發展帳戶資格的小孩，每月各存款1000元，累積18萬餘元。

兒少發展帳戶開辦至今滿10年，縣府特別設計紀念獎章，縣府副秘書長許滿顯連同獎勵金、撲滿及環保杯等頒獎給積 家戶代表，月稱光明寺並捐贈民生物資，縣議員曾美露、徐筱菁、陳品安等人到場致意。

許滿顯、縣府社會處副處長邱苹榛等人說，翻轉未來，不一定靠一次巨大的改變，而是每天一點一滴的堅持，兒少發展帳戶都是家長最深的愛，帳戶18歲領回，作為第一桶金，無論繼續就學，或就業、創業基金，助攻翻轉改變人生。

苗栗縣 苗栗

延伸閱讀

獨／太突然！這縣市3特教學校提早畢典 孩子沒處去…課後班要價9萬5

21歲男殺豬養6弟妹！剛迎唐氏七弟父母還要生 官方揭真相

花3年砸1.9億！南投「生生有平板」達標 全縣師生1人1機

獎金不重要了！彰化偏鄉校長留任創新高「大校忙著辦案 沒空辦學」

相關新聞

內壢平交道塞爆民怨四起 張善政：已要求鐵道局道岔工程延至暑假

桃鐵地下化工程切換臨時軌後，台鐵列車降速通過，中壢內壢段沿線9處平交道近2天上下班尖峰嚴重壅塞，民眾通行時間從10分鐘暴增至30分鐘。桃園市長張善政今在市政會議表示，市府已要求鐵道局原訂5月8日至6月

早一步揪出罕病！桃園5月起擴大新生兒篩檢 每胎補助2000元

桃園市推動多項婦幼措施，市長張善政今在市政會議上宣布，自5月1日起將推出「新生兒先天性代謝異常疾病篩檢補助計畫」，在原有公費篩檢項目外擴大10項自費篩檢補助，每名新生兒最高可獲2000元補助，預估每年

國3苑裡至大甲南向5月6日晚上9點起封閉9個小時 用路人注意改道

國道3號台中市大甲南下動態地磅建置，5月6日晚上9點至翌日上午6點封閉南向苗栗縣苑裡至大甲路段，施工吊裝鋼結構，高速公路局中區養護工程分局提醒用路人注意提前改道。

爭取竹東河濱公園升級 議員楊昌德盼四季有花仿台東黑森林

台東黑森林生態豐富、環境幽靜成熱門景點。新竹縣議員楊昌德今在縣議會定期會質詢指出，竹東河濱公園擁150公頃綠地，為地方珍貴資源，建議縣府比照黑森林公園模式，在合法前提下整體改善。縣長楊文科回應，將由環

竹東深夜噪音擾民 鄭朝鐘爭取科技設備 縣府擬導入AI聲紋辨識

新竹縣竹東鎮人口逾9.8萬人，隨著交通流量增加與道路型態筆直開闊，近來深夜車輛噪音問題引發民怨。新竹縣議員鄭朝鐘今在縣議會定期會質詢時指出，中豐路、長春路及市區一帶，晚間11時過後常有機車與汽車高速通

苗栗4市鄉中油天然氣今天查漏 暫調高嗅劑濃度民眾請注意

台灣中油股份有限公司天然氣事業部今天在苗栗縣頭份市等4市鄉，及新竹縣峨眉鄉辦理天然氣查漏作業，調高嗅劑濃度，中油提醒民眾注意，如發覺異味立即反應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。