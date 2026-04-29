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內壢平交道塞爆民怨四起 張善政：已要求鐵道局道岔工程延至暑假

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
台鐵中壢段配合鐵路地下化進行軌道切換工程，平交道與一般道路交通號誌連動機制被切斷，交通壅塞嚴重，民眾抱怨連連。圖／桃園市議員彭俊豪提供
台鐵中壢段配合鐵路地下化進行軌道切換工程，平交道與一般道路交通號誌連動機制被切斷，交通壅塞嚴重，民眾抱怨連連。圖／桃園市議員彭俊豪提供

桃鐵地下化工程切換臨時軌後，台鐵列車降速通過，中壢內壢段沿線9處平交道近2天上下班尖峰嚴重壅塞，民眾通行時間從10分鐘暴增至30分鐘。桃園市長張善政今在市政會議表示，市府已要求鐵道局原訂5月8日至6月7日的道岔工程延後至暑假辦理，並建立強制協調機制，未來只要涉及火車降速等可能影響站外交通的工程，一律須與市府開會協商。

張善政表示，鐵道局前幾天將桃園至中壢間鐵軌切換到臨時軌，正式軌位置要騰出來準備開挖，由於臨時軌路基不夠穩固，所有列車都要降速行駛，連帶使平交道柵欄放下時間拉長，自周一上班日起，沿台一線省道從桃園到中壢的平交道，尤其內壢附近，上下班時間出現嚴重塞車，社群上市民反映非常激烈。

張善政提到，台鐵桃園往內壢方向，從茄苳到忠義里沿線有高達9處平交道，且緊鄰交通動脈台一線，平面平交道密集，才會出現這次嚴重壅塞。經市府交通局調閱錄影分析，晨峰柵欄阻斷時間增加17%，昏峰增加20%，比例相當高。

張善政說，原本鐵道局下周要進行某路段的道岔工程，也就是把列車從一條軌道切換到另一條軌道的大型作業，市府已要求延後至暑假辦理，因為暑假交通量較少，對市民通勤妨礙也較低，鐵道局已善意配合。

張善政表示，這次工程依現行規定本來不用報交通維持計畫到市府審查，因為整個工程範圍都在鐵路路權之內，沒有占用其他道路，但這是一個漏洞，市府已與鐵道局協調，未來只要涉及火車降速或其他可能影響站外交通的工程，都須事先與市府開會協商。

張善政說，市府昨天緊急與鐵道局、台鐵公司會商，採取縮短影響時間、機動調整號誌、加派員警疏導等3項措施。號誌方面，原本平交道柵欄與紅綠燈連動，在柵欄放下時跨越鐵路方向同步變紅燈，但近2天連動失效，研判是施工時把線路拆掉，經檢視後今天已恢復；由於鐵道局保全人員無指揮交通專業，市府也請警察局隨時派員到場疏導，讓民眾安心。

張善政表示，今天上午柵欄阻斷時間已從原本增加20%降至僅增加11%，車流回堵情形大幅緩解，警察局長昨晚6時30分回報下班尖峰末段現場狀況已大致正常，今早上班時間塞車也明顯縮短，另一個因素可能是民眾已知道避開平交道路段，改走高架或地下道分流。接下來到工程完成前，市府會持續監控周邊替代動線，隨時滾動調整。

桃園 台鐵 中壢 張善政

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