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國3苑裡至大甲南向5月6日晚上9點起封閉9個小時 用路人注意改道
國道3號台中市大甲南下動態地磅建置，5月6日晚上9點至翌日上午6點封閉南向苗栗縣苑裡至大甲路段，施工吊裝鋼結構，高速公路局中區養護工程分局提醒用路人注意提前改道。
國3苑裡至大甲南向車道，因施工5月6日晚上9點起9個小時封閉，高公局中分局建議提前改道，國3苑裡交流道、苗栗縣道140線、黎明路、經國路、光明路、水源路、縣道132線、國3大甲交流道。
高公局中分局提醒駕駛人行經施工交通管制區域請減速慢行，並依指示牌面及施工單位所設牌面行駛，且遵守管制人員導引，以確保行車安全及施工順利，如遇雨天，則順延擇日同時段實施，屆時將另行通知，用路人上高速公路前，請先蒐集相關路況，以提前應變或避開施工壅塞路段；此外，行駛途中請注意國道資訊可變標誌（CMS）、收聽警廣播電台，或查詢高速公路局全球資訊網www. freeway.gov.tw或1968App，了解最新路況。
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