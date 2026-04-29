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早一步揪出罕病！桃園5月起擴大新生兒篩檢 每胎補助2000元

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政今在市政會議上宣布，自5月1日起將推出「新生兒先天性代謝異常疾病篩檢補助計畫」，在原有公費篩檢項目外擴大10項自費篩檢補助，每名新生兒最高可獲2000元補助。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政今在市政會議上宣布，自5月1日起將推出「新生兒先天性代謝異常疾病篩檢補助計畫」，在原有公費篩檢項目外擴大10項自費篩檢補助，每名新生兒最高可獲2000元補助。記者朱冠諭／攝影

桃園市推動多項婦幼措施，市長張善政今在市政會議上宣布，自5月1日起將推出「新生兒先天性代謝異常疾病篩檢補助計畫」，在原有公費篩檢項目外擴大10項自費篩檢補助，每名新生兒最高可獲2000元補助，預估每年可照顧約1萬3000名桃園新生兒。

張善政表示，市府2024年3月1日領先六都推出脊髓性肌肉萎縮症（SMA）藥物補助，同年8月1日再擴大補助對象並取消過去限制條件。這段時間市府持續盤點高風險疾病，希望從預防醫學角度出發，透過篩檢及早發現疾病，讓孩子及早接受治療。

對於先前有議員質詢時建議加碼5000元給新生兒父母，張善政說，相較於不分青紅皂白每月發放5000元，市府認為應從醫療專業角度提出更有系統的補助方案；目前新生兒公費篩檢項目雖已涵蓋多項重要疾病，但自費項目對家長仍是不小負擔。市府邀集專家討論後，決定進一步擴大篩檢項目。

張善政指出，5月1日起推動的新計畫，除了原先的SMA外，共涵蓋10項疾病篩檢，包括2歲前若未治療死亡率相當高的「龐貝氏症」。以龐貝氏症為例，若能在症狀出現前透過篩檢及早發現並治療，孩子仍有機會正常奔跑、行走；然而一旦發病，就會造成不可逆的傷害，因此早期篩檢非常關鍵，希望透過補助讓篩檢更普及，為孩子爭取寶貴的醫療黃金時期，也讓桃園所有婦女都能受惠。

市府表示，未來補助篩檢的項目包括脊髓性肌肉萎縮症、裘馨氏肌肉失養症、龐貝氏症、法布瑞氏症、高雪氏症、生物素酶缺乏症、腎上腺腦白質失養症、黏多醣症（第I型、第II型）及嚴重性免疫缺乏症（SCID）等。

加碼補助自費項目檢驗費用為1450元，以及21項新生兒公費篩檢項目的民眾自付差額350元，合計加碼1800元，再加上原本的定額補助200元，父母可獲2000元補助。申請條件以便民為原則，只要父母其中一方設籍桃園即可申請。

張善政 新生兒 桃園

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