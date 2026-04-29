張善政送勞動節大禮 勞權基金預算明年增至9900萬

五一勞動節將至，桃園市長張善政今在市政會議宣布，市府明年將提高勞權基金預算到9900萬元；另自今年4月17日起，提高「死亡職災的緊急慰助費」至1萬元，並提升「科技職務再設計」補助上限至每案3萬元，盼進一步提升勞工工作環境。

張善政表示，桃園是六都最年輕的城市，勞動人數在各縣市中數一數二，勞動參與率更是六都之冠。市府這幾年編列預算時，勞工局都爭取勞權基金與勞教預算適度成長，今年兩筆經費合計達8000萬元。近日他參加多場工會活動，工會領袖反映過去3年經費增加對舉辦勞教活動實質幫助很大，希望能持續成長，因此市府決定明年一口氣增加到9900萬元。

張善政指出，自今年4月17日起，市府已提高死亡職災緊急慰助費至1萬元，雖然金額有限，但希望在第一時間讓家屬獲得即時支持。身心障礙者就業支持方面，市府也將科技職務再設計補助上限提高至每案3萬元，透過開發輔具、調整工作流程，優化設備與工作環境，讓身障朋友能在更多職務中找到合適位置。

他提到，桃園在3項勞動數據上持續進步。職業安全保障方面，桃園成立全國最大規模的職業安全衛生家族，目前共有55家企業參與，並導入AI影像辨識、安檢APP等做法提升高風險場域巡查效率，2024、2025年度重大職業災害死亡人數較前兩年下降逾兩成，達21.6%。

另，桃園工廠與倉儲密集、產業型態多元，化學物質與原物料複雜，一旦發生事故影響嚴重，市府也透過修訂自治條例強化源頭管理。去年工廠及倉儲類火災件數較前年同期下降近三成，達27.3%，創下近10年新低。

張善政表示，育兒友善職場方面，全桃園百人以上單位，哺集乳室與托兒措施設置率已接近百分之百，市府本身也自去年起設置托育設施，盼員工在生育規畫上更放心。