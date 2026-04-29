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爭取竹東河濱公園升級 議員楊昌德盼四季有花仿台東黑森林

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣議員楊昌德今在縣議會定期會質詢指出，竹東河濱公園擁150公頃綠地，為地方珍貴資源，建議縣府比照台東黑森林公園模式，在合法前提下整體改善。記者黃羿馨／攝影
新竹縣議員楊昌德今在縣議會定期會質詢指出，竹東河濱公園擁150公頃綠地，為地方珍貴資源，建議縣府比照台東黑森林公園模式，在合法前提下整體改善。記者黃羿馨／攝影

台東黑森林生態豐富、環境幽靜成熱門景點。新竹縣議員楊昌德今在縣議會定期會質詢指出，竹東河濱公園擁150公頃綠地，為地方珍貴資源，建議縣府比照黑森林公園模式，在合法前提下整體改善。縣長楊文科回應，將由環保局統籌研究規畫。

楊昌德指出，竹東河濱公園擁有150公頃綠地，是地方珍貴的自然資源，盼縣府參考台東黑森林公園模式，在不違規、不違法的前提下全力改善，將其打造成竹東鄉親的優質休憩空間。

楊昌德表示，河濱公園的特色在於「天然與自然」，他建議縣府應同步辦理環境景觀優化，透過種植四季花卉及加強植栽綠美化，營造優質休憩環境。他特別提到，過去新冠肺炎流行期間，許多鄉親傍晚會前往公園散步，但現場照明不足顯得相當危險，因此強烈建議在步道兩側增設太陽能夜間照明燈及監視器設備，保障人民安全。

針對設施規畫，楊昌德除肯定廁所工程提前完工展現高效率外，也提出多項具體建議。他指出，河濱公園內部分柏油路段需重新鋪設整頓，以及希望公園連接到水資源路的自行車步道、甚至延伸至軟橋路段，讓整體路線更完整。

此外，針對竹東親水公園（經濟部水利署轄管）及竹林大橋下方空間，他也建請縣府評估增設完善停車空間、風雨球場或多功能休閒場域，提升空間利用效益。

新竹縣長楊文科表示，對於議員建議河濱公園是否要加裝路燈、監視器，以及如何將公園花草樹木規畫得更漂亮等訴求，縣府十分重視。楊文科承諾，針對河濱公園整體的整體環境改善與景觀優化，將請環保局統一收集相關需求進行研究，並積極辦理後續規畫，以提供民眾更優質、安全的公共活動場所。

新竹縣議員楊昌德今在縣議會定期會質詢指出，竹東河濱公園擁150公頃綠地，為地方珍貴資源，建議縣府比照台東黑森林公園模式，在合法前提下整體改善。記者黃羿馨／攝影
新竹縣議員楊昌德今在縣議會定期會質詢指出，竹東河濱公園擁150公頃綠地，為地方珍貴資源，建議縣府比照台東黑森林公園模式，在合法前提下整體改善。記者黃羿馨／攝影

台東 楊文科 新竹縣

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