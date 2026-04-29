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竹東深夜噪音擾民 鄭朝鐘爭取科技設備 縣府擬導入AI聲紋辨識

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣議員鄭朝鐘關注汽機車噪音問題，盼能優先導入半固定式或移動式設備，強化取締力道，才能有效降低噪音擾民情況。記者黃羿馨／攝影
新竹縣議員鄭朝鐘關注汽機車噪音問題，盼能優先導入半固定式或移動式設備，強化取締力道，才能有效降低噪音擾民情況。記者黃羿馨／攝影

新竹縣竹東鎮人口逾9.8萬人，隨著交通流量增加與道路型態筆直開闊，近來深夜車輛噪音問題引發民怨。新竹縣議員鄭朝鐘今在縣議會定期會質詢時指出，中豐路、長春路及市區一帶，晚間11時過後常有機車與汽車高速通過，影響居民作息；警察局與環保局均表示，已全力投入噪音取締。

鄭朝鐘指出，竹東鎮中豐路、中興路等路段，深夜時段常出現引擎聲浪過大的噪音，市區內聲音更大，縣府近年已透過警察局與環保局合作設置噪音偵測設備，對於遏止違規車輛確實有一定成效，但目前以固定式設備為主，取締效果有限。

鄭朝鐘說，半固定式噪音偵測器具備可移動、彈性布署的特性，執法效率明顯較高，也較不易被駕駛提前掌握位置進行規避。他肯定警方與環保局的努力，但建議縣府未來在編列經費與設備採購上，應優先導入半固定式或移動式設備，強化取締力道，才能有效降低噪音擾民情況。

對此，新竹縣長楊文科回應，警察局與環保局目前已全力投入噪音取締工作，過去確實多仰賴固定式設備，但因設備位置固定，駕駛容易得知取締點而刻意閃避，影響執法成效。對於鄭朝鐘議員提出半固定式與移動式設備的建議，縣府將納入評估參考，研議更具彈性的取締方式。

楊文科進一步指出，未來也將朝導入智慧科技方向努力，包括運用AI聲紋判讀與影像辨識技術，結合拍照設備，分析車輛噪音來源，進一步判別是否為改裝車輛，提升取締精準度。他強調，透過科技輔助執法，搭配既有警力與環保稽查機制，多管齊下，將有助於降低深夜噪音問題，維護居民生活品質。

楊文科也提到，縣府數位發展處成立後，正逐步推動AI治理應用，但相關技術牽涉跨局處合作，需持續強化溝通與整合。他強調，縣府會秉持審慎原則，確保經費用在刀口上，同時加速智慧治理布局，期盼在交通與環境管理上持續精進，讓新竹縣朝智慧城市目標穩健前進。

此外，鄭朝鐘也關切食安保險與攤販管理制度，要求加速「攤販管理自治條例」法進度，並建議將產品責任險納入攤販管理；另針對竹北自強南、北路號誌異常導致長時間塞車，要求強化SOP與即時應變；同時關注快捷8號支線班次與車齡問題，以及數發處預算運用。

新竹縣議員鄭朝鐘關注汽機車噪音問題，盼能優先導入半固定式或移動式設備，強化取締力道，才能有效降低噪音擾民情況。記者黃羿馨／攝影
新竹縣議員鄭朝鐘關注汽機車噪音問題，盼能優先導入半固定式或移動式設備，強化取締力道，才能有效降低噪音擾民情況。記者黃羿馨／攝影

警察 新竹縣 新竹

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