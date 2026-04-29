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竹市「環保咖」行動5月開跑 送百元商品卡再抽18項好禮

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
為落實源頭減量，新竹市府推動「新竹環保咖」減塑生活運動，5月1日至10月31日民眾自備餐盒或環保杯至新竹市117家合作餐飲店消費，不僅享店家優惠，還能集點兌換超商電子商品卡。圖／新竹市府提供
為落實源頭減量，新竹市府推動「新竹環保咖」減塑生活運動，5月1日至10月31日民眾自備餐盒或環保杯至新竹市117家合作餐飲店消費，不僅享店家優惠，還能集點兌換超商電子商品卡。圖／新竹市府提供

為落實源頭減量，新竹市府推動「新竹環保咖」減塑生活運動，5月1日至10月31日民眾自備餐盒或環保杯至新竹市117家合作餐飲店消費，不僅享店家優惠，還能集點兌換超商電子商品卡面額100元，限量1500張，兌完為止。另外，集點券還可參加抽獎，獎品包含任天堂Switch Lite輕量版2台、國際牌奈米水離子吹風機2台、SONY無線藍芽耳罩式耳機2台等好禮。

市長高虹安表示，市府持續推動自備餐盒或環保杯活動，去年共累積3萬8369盒杯次減量成果，展現民眾對淨零綠生活的高度認同。今年活動擴大辦理，期盼有更多民眾加入自備行列，攜手打造宜居永續的生活環境。

環保局指出，民眾於活動期間自備容器至指定店家消費，即可獲得1張抽獎券。另加入官方LINE(@362evqmq)並掃描QR碼登錄手機號碼即可獲得1點，每人每日每店限集1點，集滿10點可兌換100元超商電子商品卡1張，每月限兌1張、每門號最高可兌換3張，商品卡限量1500張，兌完為止。兌換成功後，電子商品卡於7個工作日內，透過簡訊發送至民眾手機，請務必確認門號正確並妥善保存。

民眾陳姓女子表示，養成自備容器的習慣後，不僅每次消費都能享受折扣，每個月省出的錢還能多請自己喝幾杯咖啡。環保其實很簡單，省下銅板的同時，還能減少垃圾，成就感十足。

環保局說明，活動官方LINE可查詢活動店家、點數及兌換商品卡。活動期間，民眾除集點外，還可以參加抽獎，抽獎日期為今年11月10日，採電腦抽獎方式，得獎名單將公告於新竹市環境保護局資源回收網( https://reurl.cc/Z4Gm8l )。

為落實源頭減量，新竹市府推動「新竹環保咖」減塑生活運動，5月1日至10月31日民眾自備餐盒或環保杯至新竹市117家合作餐飲店消費，不僅享店家優惠，還能集點兌換超商電子商品卡。圖／新竹市府提供
為落實源頭減量，新竹市府推動「新竹環保咖」減塑生活運動，5月1日至10月31日民眾自備餐盒或環保杯至新竹市117家合作餐飲店消費，不僅享店家優惠，還能集點兌換超商電子商品卡。圖／新竹市府提供

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