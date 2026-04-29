管中閔大哉問：新竹拿掉園區剩什麼？杜聖聰：新竹應將工程師變回市民

中研院院士管中閔日前出席在新竹一場論壇時說「新竹應該思考拿掉園區後還剩什麼」，引起討論。銘傳大學廣電系主任杜聖聰昨在臉書分析，認為拿掉園區，新竹還剩下三百年的城、四條河、一座山、六十處文化資產、四十五萬市民，以及一份還沒被科技節奏壓扁的人文記憶，新竹的下一步，是把園區的工程師變成市民，把市民變成文化主體，再把文化變成全球可辨識的內容。

認為拿掉園區，新竹還剩下三百年的城、四條河、一座山、六十處文化資產、四十五萬市民，以及一份還沒被科技節奏壓扁的人文記憶，新竹的下一步，是把園區的工程師變成市民，把市民變成文化主體，再把文化變成全球可辨識的內容。

杜聖聰說，竹塹建城於1733年，比1980年成立的竹科園區早247年。今日新竹市登錄的有形文化資產逾六十處，涵蓋古蹟、歷史建築、紀念建築與文化景觀，擁有一條完整的「清—日—戰後」三段式歷史軸線，這是園區無法給予的城市縱深。

依竹市府資料，2025年11月底竹市人口為45萬5449人，新竹過去以「所得高、知識水平高、出生率高」著稱，但2025年8月底人口較前一年同期減少1864人，少子化警訊已敲門。當園區把人才吸進來，新竹卻把市民推出去，這是城市治理必須正視的矛盾。

建署統計，竹市都市計畫區內已闢建公園綠地佔比4.91%，僅次於高雄、澎湖、彰化，居全台第四。十八尖山、新竹公園、護城河親水軸線、隆恩圳，加上香山濕地，構成「山、圳、河、海」一體的生態尺度，新竹具備成為亞洲級宜居示範城市的自然底氣。

竹市是少數仍能用雙腳丈量的中型城市，2018年「步行城市計畫」獲前瞻基礎建設核定3.62億元，串聯車站、東門城、護城河、隆恩圳、新竹公園、十八尖山與汀甫圳學府之道。波士頓南灣創新區的「十分鐘生活圈」，在新竹具有最現成的城市條件，欠缺的是治理意志。

九降風造就的米粉、摃丸、玻璃，是新竹另一張與半導體並列的名片。然而，延續二十多年的「米粉摃丸節」於2025年走入歷史，業者感嘆地方產業未受重視。一座城市若連自家工藝節慶都辦不下去，談何國際化，這正是管中閔口中「冷冰冰科技城市」的具體警訊。

頭前溪是新竹人的母親河，也是飲用水源，清大團隊以底泥萃取液檢測，發現對人體細胞具明顯傷害。客雅溪曾因香山工業區重油外洩波及紅樹林河口。另一痛點是醫療，新竹台大醫院湳雅院區擴建從藍圖到開工耗時逾十年。撐起護國神山的城市，卻讓市民等了一個世代的醫療升級，這是必須被檢討的治理失衡。

杜聖聰說，商業週刊報導，竹科推升房價已讓竹科人都喊貴的蛋黃區，購屋人口外溢至寶山、芎林。當「科技新貴」變成相對概念，當地土生土長的年輕人被迫離鄉，這座城市的人口紅利就會崩塌。

杜聖聰指出，新竹這份家底很厚，但它不會自動延續。它必須被要求、被治理、被書寫、被傳播。「園區國際化」是工程師的英語簡報；「新竹國際化」則是市民的生活品質、河川的清澈度、古蹟的呼吸感、節慶的延續性、年輕人留下來的可能性。前者已經做到，後者才剛開始。

新竹的下一步，是把園區的工程師變成市民，把市民變成文化主體，再把文化變成全球可辨識的內容。如此，管中閔的「大哉問」才會獲得時間給出的答案。