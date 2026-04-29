竹縣強化校園安全 打出AI牌

新竹縣竹北市日前發生持刀流浪漢出沒國小周邊，引發家長恐慌。縣議員林禹佑昨天在議會質詢，要求檢討校園周邊安全與社會安全網。縣長楊文科表示，數位發展處將推動「智慧守護之眼」AI系統，結合監視器與影像辨識技術，即時偵測持刀等危險行為，快速鎖定並通報相關單位處置，科技強化校園安全防護。

林禹佑要求縣府建立「持械人士出沒學區」應變機制，包含即時通報與適度管制學生動線，擴大校園安全至周邊生活圈，檢視警力巡邏配置；同時關切高風險個案列管與輔導等。

楊文科強調，已建立跨局處聯繫與緊急應變機制，確保突發事件可即時通報與處理；數發處亦推動「智慧守護之眼」AI系統，未來透過既有監視器結合影像辨識技術，針對持刀或具危險行為即時判讀，一旦偵測異常，即可自動分析並鎖定對象，立即通報相關單位介入處置，透過科技輔助降低校園安全風險。

針對個資疑慮，數發處長劉奕帆說，「智慧守護之眼」僅用於公共區域，受個資法限制，不做人臉辨識或建置特定個案資料庫；五月先在縣府周邊進行概念驗證，完成後再推進，第二階段預計十一月擴至公托等場域。

警察局長林建隆表示，校園平時已建立校安通報機制並與警方合作，本案發生後警方迅速到場查獲持刀男子並移送法辦，目前上下學時段已加強巡邏警力。

教育局長蔡淑貞表示，已要求各校強化巡邏與監視系統維護，結合家長志工並加強學生安全教育，提升自我保護能力。社會處長陳欣怡指出，個案已納入關懷追蹤，曾評估安置未成，後續將視情況進行精神鑑定，持續輔導追蹤。