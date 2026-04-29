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交通塞爆 中壢台鐵地下化工程 惹民怨

聯合報／ 記者陳俊智鄭國樑／桃園報導
台鐵中壢段配合鐵路地下化進行軌道切換工程，平交道與一般道路交通號誌未連動，交通壅塞嚴重，引發民怨。圖／桃園市議員彭俊豪提供
台鐵中壢段配合鐵路地下化進行軌道切換工程，平交道與一般道路交通號誌未連動，交通壅塞嚴重，引發民怨。圖／桃園市議員彭俊豪提供

台鐵桃園地下化工程正實施中，中壢段平交道與一般道路號誌連動中斷，交通嚴重壅塞，通行前後站由約十分鐘延長至三十分鐘，民怨四起。內壢站本周起只開放東側月台，封閉西側月台待拆除，並要求列車進站前減速通行，首日就造成車站周邊交通塞爆。交通局表示，已與鐵道局溝通，將以不影響民生為原則調整工程期程。

據查，軌道切換後出現綠燈直行卻遇柵欄放下，待列車通過、柵欄升起後，號誌又轉紅燈，民眾抱怨在內壢平交道前連等七班列車仍難通過。桃園市議員彭俊豪騎機車實測，前後站通行由十分鐘延長至三十分鐘，中壢區多處路段受影響，已成中壢人夢魘，並憂中興地下道將配合地下化工程從四線道縮減成二線道，問題恐更嚴重。

交通局長張新福表示，道路交通壅塞除了平交道與一般號誌未連動，列車經過工區的速度也是關鍵，目前臨時軌限速四十公里，列車觸發平交道柵欄開關到駛過平交道的時間比以往更長，民眾等候更久、較易回堵。

交通局統計，鐵路地下化工程影響範圍北起茄苳平交道、南至忠義里平交道，總計九處，因事涉鐵路法規，牽扯層面複雜，最快五月八日會才能有初步改善。

為降低鐵路地下化工程對市區交通的影響，交通局今將與鐵道局協調，盼暫緩規模較大的工程，待暑假通勤通學需求降低後再行施作。

內壢站為全國運量最高的三等車站，有「鐵路客運運量王」封號，緊鄰台一線中華路與興仁路平交道，本就易壅塞；本周地下化先期工程與列車進站減速上路，內壢站月台擁擠，南北自立、精忠、興仁、元智四平交道嚴重壅塞，民眾抱怨等候多逾半小時。

市議員謝美英表示，為配合地下化臨時軌切換，列車以四十至六十公里慢行至六月七日，首日即造成平交道癱瘓、通勤族哀鴻遍野。內壢地下化交通黑暗期來臨，相關單位的交通疏導、配套方案必提前溝通，不能把塞車問題全扔給員警及里長。

台鐵 鐵路地下化 中壢 彭俊豪

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