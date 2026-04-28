影／苗栗縣立國樂團推3大主題音樂會 首場「母親節音樂會」5月9日登場

苗栗縣立國樂團在今年5至10月間規畫3大主題音樂會，分別在苗栗縣北、中、南主要場館登場，盼以豐富多元的音樂饗宴，展現國樂團深耕苗栗的藝文能量。縣府上午在大廳說明音樂會演出資訊，強調今年3場主題音樂會各具特色，歡迎鄉親購票或索票來體驗難得的感官享受。

縣府秘書長陳斌山上午率文觀局副局長徐建男、國樂團總監黎俊平為3場音樂會宣傳，縣立國樂團與優樂合唱團、苗栗市客家兒童合唱團共同表演「魯冰花」、「感恩的心」兩首名曲，為宣傳會揭開溫馨的序幕。

首場音樂會「我的天才老媽」將於5月9日晚間7時30分在苗栗市中正堂登場，同到迎接母親節的到來；由黎俊平領軍，攜手苗栗市客家兒童合唱團及優樂合唱團共同演出，選取經典流行歌曲重新編曲，以國樂詮釋熟悉旋律，描繪母親在生活中的堅韌與溫暖，希望作為母親節最佳獻禮。這場音樂會採售票入場，票價分為200元、100元，可洽OPENTIX售票系統購票。

第二場名家經典音樂會「清明上河圖・聲」安排在7月5日下午2時30分在竹南鎮苗北藝文中心演出，邀笛子演奏家侯廣宇、柳琴演奏家陳怡蒨聯袂演出，盼透過音樂描繪東方經典畫卷的細膩意境，營造層次豐富的聽覺與想像空間，走進民眾日常生活中。這場次同樣採售票入場，票價為200元、100元。

第三場以親子音樂會「月光劍客」壓軸，訂於10月3日晚間7時30分在通霄鎮綜合活動中心演藝廳演出，將邀琵琶演奏家陳麗晶、郭芝苑室內合唱團、逸蘭軒掌中劇團跨界合作，融合音樂、戲曲與戲劇元素，打造富含戲劇張力的舞台體驗，同時藉此關注日益重要的環保議題。這場演出採索票入場，每人限索4張，縣府歡迎親子一起來觀賞。

三場音樂會有2場採售票方式演出，陳斌山憂心「票房」，希望與會的各級民代協助宣傳，黎俊平回應門票已售出七、八成，苗栗市長余文忠也允諾全力協助，讓首場音樂會座無虛席。主題音樂會相關資訊，民眾可至苗栗縣政府文化觀光局網站「藝文資訊／演藝活動」查詢，或於臉書搜尋「貓裏藝文」、「苗栗縣立國樂團」粉專掌握最新訊息。

苗栗縣立國樂團在今年5至10月規畫3大主題音樂會，分別在苗栗北、中、南主要場館登場，盼以豐富多元的音樂饗宴，展現國樂團深耕苗栗的藝文能量。記者胡蓬生／攝影